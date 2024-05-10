Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Daily Mail: Кэмерон призвал Запад пересидеть Путина в конфликте на Украине
Дэвид Кэмерон. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал Запад занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Daily Mail.
"Он (Кэмерон - Прим.ред) сказал, что Запад должен показать готовность "пересидеть" Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира", — говорится в публикации.
"Он (Кэмерон - Прим.ред) сказал, что Запад должен показать готовность "пересидеть" Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что напоминая об окончании "холодной войны", Кэмерон предупредил о вновь опускающемся холоде на европейский континент.
В комментариях под статьей пользователи раскритиковали такое заявление Кэмерона. Они заявили, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, отметили, что ему ни в чем нельзя доверять и призвали не провоцировать Россию.
На прошлой неделе Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие высказывания опасными и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.
В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории России говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения.
На прошлой неделе Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие высказывания опасными и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.
В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории России говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения.