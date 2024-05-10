https://ria.ru/20240510/putin-1945075434.html

Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина

Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 10.05.2024

Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина

Он (Кэмерон - Прим.ред) сказал, что Запад должен показать готовность "пересидеть" Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T11:30

2024-05-10T11:30

2024-05-10T13:49

специальная военная операция на украине

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дэвид кэмерон

владимир путин

украина

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал Запад занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Daily Mail."Он (Кэмерон - Прим.ред) сказал, что Запад должен показать готовность "пересидеть" Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира", — говорится в публикации. В статье отмечается, что напоминая об окончании "холодной войны", Кэмерон предупредил о вновь опускающемся холоде на европейский континент.В комментариях под статьей пользователи раскритиковали такое заявление Кэмерона. Они заявили, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, отметили, что ему ни в чем нельзя доверять и призвали не провоцировать Россию.На прошлой неделе Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие высказывания опасными и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории России говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945055687.html

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html

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в мире, россия, дэвид кэмерон, владимир путин, украина