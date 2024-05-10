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Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 10.05.2024 (обновлено: 13:49 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/putin-1945075434.html
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина - РИА Новости, 10.05.2024
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина
Он (Кэмерон - Прим.ред) сказал, что Запад должен показать готовность "пересидеть" Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:30
2024-05-10T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дэвид кэмерон
владимир путин
украина
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал Запад занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Daily Mail."Он (Кэмерон - Прим.ред) сказал, что Запад должен показать готовность "пересидеть" Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира", — говорится в публикации. В статье отмечается, что напоминая об окончании "холодной войны", Кэмерон предупредил о вновь опускающемся холоде на европейский континент.В комментариях под статьей пользователи раскритиковали такое заявление Кэмерона. Они заявили, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, отметили, что ему ни в чем нельзя доверять и призвали не провоцировать Россию.На прошлой неделе Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие высказывания опасными и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории России говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945055687.html
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
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в мире, россия, дэвид кэмерон, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин, Украина
Кэмерон сделал дерзкий выпад в адрес Путина

Daily Mail: Кэмерон призвал Запад пересидеть Путина в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал Запад занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Daily Mail.

"Он (Кэмерон - Прим.ред) сказал, что Запад должен показать готовность "пересидеть" Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что напоминая об окончании "холодной войны", Кэмерон предупредил о вновь опускающемся холоде на европейский континент.
В комментариях под статьей пользователи раскритиковали такое заявление Кэмерона. Они заявили, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, отметили, что ему ни в чем нельзя доверять и призвали не провоцировать Россию.

На прошлой неделе Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие высказывания опасными и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.

В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории России говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДэвид КэмеронВладимир ПутинУкраина
 
 
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