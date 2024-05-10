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В Венесуэле назвали переизбрание Путина на фоне агрессии Запад подвигом - РИА Новости, 10.05.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:40 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/putin-1945055102.html
В Венесуэле назвали переизбрание Путина на фоне агрессии Запад подвигом
В Венесуэле назвали переизбрание Путина на фоне агрессии Запад подвигом - РИА Новости, 10.05.2024
В Венесуэле назвали переизбрание Путина на фоне агрессии Запад подвигом
Исторический результат президента России Владимира Путина на прошедших выборах в условии агрессии коллективного Запада - это настоящий подвиг, который... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:40
2024-05-10T08:40
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владимир путин
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КАРАКАС, 10 мая — РИА Новости. Исторический результат президента России Владимира Путина на прошедших выборах в условии агрессии коллективного Запада - это настоящий подвиг, который свидетельствует о доверии народа лидеру и сплоченности страны, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария. "Победа президента Путина стала исторической победой гигантских масштабов благодаря народной поддержке, которую он получил на глубоко демократических, безупречных выборах - 87%. В условиях агрессии со стороны коллективного Запада, начиная с США и НАТО, это настоящий подвиг", - сказал собеседник агентства.По словам Фарии, переизбрание Путина свидетельствует об огромном доверии, которое российский народ испытывает к своему лидеру, а также о сплоченности россиян вокруг защиты интересов своей Родины, поддержке курса правительства и вектора стратегического развития, "который наметил Путин для России, реализуя его с огромным успехом". "Нет сомнения, что Путин стал - не благодаря этим выборам, это лишь индикатор - стал не только историческим лидером России, но и одним из главных лидеров мировой политики", - отметил депутат. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Седьмого мая он принес присягу и официально вступил в должность.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, венесуэла, сша, владимир путин, нато, инаугурация владимира путина — 2024
Выборы президента России — 2024, Россия, Венесуэла, США, Владимир Путин, НАТО, Инаугурация Владимира Путина — 2024
В Венесуэле назвали переизбрание Путина на фоне агрессии Запад подвигом

Депутат из Венесуэлы Фария: победа Путина на выборах стала настоящим подвигом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
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КАРАКАС, 10 мая — РИА Новости. Исторический результат президента России Владимира Путина на прошедших выборах в условии агрессии коллективного Запада - это настоящий подвиг, который свидетельствует о доверии народа лидеру и сплоченности страны, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария.
"Победа президента Путина стала исторической победой гигантских масштабов благодаря народной поддержке, которую он получил на глубоко демократических, безупречных выборах - 87%. В условиях агрессии со стороны коллективного Запада, начиная с США и НАТО, это настоящий подвиг", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
По словам Фарии, переизбрание Путина свидетельствует об огромном доверии, которое российский народ испытывает к своему лидеру, а также о сплоченности россиян вокруг защиты интересов своей Родины, поддержке курса правительства и вектора стратегического развития, "который наметил Путин для России, реализуя его с огромным успехом".
"Нет сомнения, что Путин стал - не благодаря этим выборам, это лишь индикатор - стал не только историческим лидером России, но и одним из главных лидеров мировой политики", - отметил депутат.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Седьмого мая он принес присягу и официально вступил в должность.
Инаугурация президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Инаугурация Путина. Что осталось за кадрами трансляции
7 мая, 13:40
 
Выборы президента России — 2024РоссияВенесуэлаСШАВладимир ПутинНАТОИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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