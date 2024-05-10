https://ria.ru/20240510/putin-1945055102.html

В Венесуэле назвали переизбрание Путина на фоне агрессии Запад подвигом

В Венесуэле назвали переизбрание Путина на фоне агрессии Запад подвигом - РИА Новости, 10.05.2024

В Венесуэле назвали переизбрание Путина на фоне агрессии Запад подвигом

Исторический результат президента России Владимира Путина на прошедших выборах в условии агрессии коллективного Запада - это настоящий подвиг, который... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:40

2024-05-10T08:40

2024-05-10T08:40

выборы президента россии — 2024

россия

венесуэла

сша

владимир путин

нато

инаугурация владимира путина — 2024

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КАРАКАС, 10 мая — РИА Новости. Исторический результат президента России Владимира Путина на прошедших выборах в условии агрессии коллективного Запада - это настоящий подвиг, который свидетельствует о доверии народа лидеру и сплоченности страны, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария. "Победа президента Путина стала исторической победой гигантских масштабов благодаря народной поддержке, которую он получил на глубоко демократических, безупречных выборах - 87%. В условиях агрессии со стороны коллективного Запада, начиная с США и НАТО, это настоящий подвиг", - сказал собеседник агентства.По словам Фарии, переизбрание Путина свидетельствует об огромном доверии, которое российский народ испытывает к своему лидеру, а также о сплоченности россиян вокруг защиты интересов своей Родины, поддержке курса правительства и вектора стратегического развития, "который наметил Путин для России, реализуя его с огромным успехом". "Нет сомнения, что Путин стал - не благодаря этим выборам, это лишь индикатор - стал не только историческим лидером России, но и одним из главных лидеров мировой политики", - отметил депутат. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Седьмого мая он принес присягу и официально вступил в должность.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

россия

венесуэла

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, венесуэла, сша, владимир путин, нато, инаугурация владимира путина — 2024