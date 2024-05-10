https://ria.ru/20240510/putin-1945047408.html

В Венесуэле назвали переизбрание Путина сигналом о провале политики США

В Венесуэле назвали переизбрание Путина сигналом о провале политики США - РИА Новости, 10.05.2024

В Венесуэле назвали переизбрание Путина сигналом о провале политики США

Переизбрание Владимира Путина на пост президента РФ посылает явный сигнал о провале санкционной и агрессивной политики США и Североатлантического альянса, оно... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T05:33

2024-05-10T05:33

2024-05-10T06:40

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КАРАКАС, 10 мая - РИА Новости. Переизбрание Владимира Путина на пост президента РФ посылает явный сигнал о провале санкционной и агрессивной политики США и Североатлантического альянса, оно обусловлено среди прочего успешной защитой суверенитета страны и демонстрирует ее силу как великой державы, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария. "Сигнал, который после внутренних выборов в России исходит за западную границу, явно демонстрирует, что все усилия, которые Соединенные Штаты и НАТО предприняли, чтобы попытаться окружить Россию, измотать ее, создать военные базы все ближе к ее границам, применяемые санкции и военная агрессия против России полностью провалились", - сказал Фария. По словам собеседника агентства, избрание Путина на новый срок обусловлено, помимо прочего, успешной защитой независимости и интересов российского народа, а также силой экономики и социальным прогрессом, зафиксированным за годы его правления. "Это особенно заметно в последние годы, когда экономические и социальные показатели консолидировались, несмотря на более чем 15 тысяч санкций, примененных против российской экономики. Это явный признак не только провала этой агрессивной политики Соединенных Штатов и их союзников против России, но и огромной силы России как нации и великой державы нового мира", - подчеркнул депутат. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Седьмого мая он принес присягу и официально вступил в должность.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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в мире, россия, сша, венесуэла, владимир путин, нато, инаугурация владимира путина — 2024