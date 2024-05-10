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Лучше этого не делать. Пушков предостерег Запад от ошибки на Украине - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 10.05.2024 (обновлено: 16:57 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pushkov-1945128786.html
Лучше этого не делать. Пушков предостерег Запад от ошибки на Украине
Лучше этого не делать. Пушков предостерег Запад от ошибки на Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Лучше этого не делать. Пушков предостерег Запад от ошибки на Украине
Странам Запада следует осознать последствия отправки своих военных контингентов на Украину, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:11
2024-05-10T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей пушков
россия
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Странам Запада следует осознать последствия отправки своих военных контингентов на Украину, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Последствия такой отправки необходимо до конца осознать и руководителям тех стран Запада, которые все еще рвутся в бой и все еще задумывают отправку национальных контингентов. Лучше этого не делать", — говорится в публикации. Пушков добавил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у альянса нет намерения посылать войска альянса на Украину, стало реакцией на последнее предупреждение России — проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия. Кроме того, сенатор напомнил о публикациях в итальянской прессе, согласно которым, на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО, альянс намерен подтвердить отказ от отправки войск НАТО на Украину.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945121238.html
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в мире, украина, алексей пушков, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Пушков, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Лучше этого не делать. Пушков предостерег Запад от ошибки на Украине

Пушков заявил, что Западу нужно осознавать последствия отправки войск на Украину

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Странам Запада следует осознать последствия отправки своих военных контингентов на Украину, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Последствия такой отправки необходимо до конца осознать и руководителям тех стран Запада, которые все еще рвутся в бой и все еще задумывают отправку национальных контингентов. Лучше этого не делать", — говорится в публикации.
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Пушков добавил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у альянса нет намерения посылать войска альянса на Украину, стало реакцией на последнее предупреждение России — проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Кроме того, сенатор напомнил о публикациях в итальянской прессе, согласно которым, на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО, альянс намерен подтвердить отказ от отправки войск НАТО на Украину.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ПушковРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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