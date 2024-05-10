https://ria.ru/20240510/pushkov-1945128786.html

Лучше этого не делать. Пушков предостерег Запад от ошибки на Украине

Лучше этого не делать. Пушков предостерег Запад от ошибки на Украине - РИА Новости, 10.05.2024

Лучше этого не делать. Пушков предостерег Запад от ошибки на Украине

Странам Запада следует осознать последствия отправки своих военных контингентов на Украину, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:11

2024-05-10T16:11

2024-05-10T16:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Странам Запада следует осознать последствия отправки своих военных контингентов на Украину, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Последствия такой отправки необходимо до конца осознать и руководителям тех стран Запада, которые все еще рвутся в бой и все еще задумывают отправку национальных контингентов. Лучше этого не делать", — говорится в публикации. Пушков добавил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у альянса нет намерения посылать войска альянса на Украину, стало реакцией на последнее предупреждение России — проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия. Кроме того, сенатор напомнил о публикациях в итальянской прессе, согласно которым, на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО, альянс намерен подтвердить отказ от отправки войск НАТО на Украину.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945121238.html

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945055687.html

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в мире, украина, алексей пушков, россия, нато, вооруженные силы украины