Лучше этого не делать. Пушков предостерег Запад от ошибки на Украине
Пушков заявил, что Западу нужно осознавать последствия отправки войск на Украину
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Странам Запада следует осознать последствия отправки своих военных контингентов на Украину, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Последствия такой отправки необходимо до конца осознать и руководителям тех стран Запада, которые все еще рвутся в бой и все еще задумывают отправку национальных контингентов. Лучше этого не делать", — говорится в публикации.
Пушков добавил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у альянса нет намерения посылать войска альянса на Украину, стало реакцией на последнее предупреждение России — проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия.
Кроме того, сенатор напомнил о публикациях в итальянской прессе, согласно которым, на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО, альянс намерен подтвердить отказ от отправки войск НАТО на Украину.
Кроме того, сенатор напомнил о публикациях в итальянской прессе, согласно которым, на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО, альянс намерен подтвердить отказ от отправки войск НАТО на Украину.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.