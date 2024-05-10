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Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео - РИА Новости, 10.05.2024
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14:11 10.05.2024 (обновлено: 15:06 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html
Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео
Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео - РИА Новости, 10.05.2024
Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео
Водитель автобуса в Петербурге не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с Поцелуева моста в реку Мойка, следует из видео с камер... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:11
2024-05-10T15:06
происшествия
санкт-петербург
россия
авто
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Водитель автобуса в Петербурге не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с Поцелуева моста в реку Мойка, следует из видео с камер видеонаблюдения, предоставленного источником РИА Новости.На видеозаписи запечатлено, как рейсовый автобус с пассажирами въезжает на мост, но вдруг начинает сходить с маршрута, выезжает из своей полосы, таранит несколько припаркованных автомобилей, выезжает на встречную полосу и в итоге падает в реку.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды.Прокуратура Петербурга начала проверку данного инцидента.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
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происшествия, санкт-петербург, россия, авто, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Авто, Падение автобуса с моста в Петербурге
Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео

В Петербурге водитель автобуса протаранил несколько машин и упал с моста

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Водитель автобуса в Петербурге не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с Поцелуева моста в реку Мойка, следует из видео с камер видеонаблюдения, предоставленного источником РИА Новости.
На видеозаписи запечатлено, как рейсовый автобус с пассажирами въезжает на мост, но вдруг начинает сходить с маршрута, выезжает из своей полосы, таранит несколько припаркованных автомобилей, выезжает на встречную полосу и в итоге падает в реку.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды.
Прокуратура Петербурга начала проверку данного инцидента.
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