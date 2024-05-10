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Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео

Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео - РИА Новости, 10.05.2024

Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео

Водитель автобуса в Петербурге не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с Поцелуева моста в реку Мойка, следует из видео с камер... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:11

2024-05-10T14:11

2024-05-10T15:06

происшествия

санкт-петербург

россия

авто

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Водитель автобуса в Петербурге не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с Поцелуева моста в реку Мойка, следует из видео с камер видеонаблюдения, предоставленного источником РИА Новости.На видеозаписи запечатлено, как рейсовый автобус с пассажирами въезжает на мост, но вдруг начинает сходить с маршрута, выезжает из своей полосы, таранит несколько припаркованных автомобилей, выезжает на встречную полосу и в итоге падает в реку.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды.Прокуратура Петербурга начала проверку данного инцидента.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге 2024-05-10T14:11 true PT0M55S

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