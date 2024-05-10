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Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера - РИА Новости, 10.05.2024
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05:15 10.05.2024 (обновлено: 06:54 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/premer-ministr-1945046851.html
Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера
Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера - РИА Новости, 10.05.2024
Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера
Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:15
2024-05-10T06:54
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале. Ранее Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ."Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике; повышение благополучия людей; поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики; укрепление технологического суверенитета; развитие экономики и регионов; повышение обороноспособности нашей страны", - написал он.Володин отметил, что обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдёт во всех фракциях, а в 14.00 начнётся пленарное заседание Государственной думы."Вначале Мишустин Михаил Владимирович выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства", - добавил председатель ГД.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240508/sovfed-1944620169.html
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин, владимир путин
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера

Госдума обсудит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра 10 мая

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Ранее Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.
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"Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике; повышение благополучия людей; поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики; укрепление технологического суверенитета; развитие экономики и регионов; повышение обороноспособности нашей страны", - написал он.
Володин отметил, что обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдёт во всех фракциях, а в 14.00 начнётся пленарное заседание Государственной думы.
"Вначале Мишустин Михаил Владимирович выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства", - добавил председатель ГД.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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