https://ria.ru/20240510/premer-ministr-1945046851.html

Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера

Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера - РИА Новости, 10.05.2024

Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера

Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T05:15

2024-05-10T05:15

2024-05-10T06:54

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале. Ранее Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ."Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике; повышение благополучия людей; поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики; укрепление технологического суверенитета; развитие экономики и регионов; повышение обороноспособности нашей страны", - написал он.Володин отметил, что обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдёт во всех фракциях, а в 14.00 начнётся пленарное заседание Государственной думы."Вначале Мишустин Михаил Владимирович выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства", - добавил председатель ГД.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240508/sovfed-1944620169.html

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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин, владимир путин