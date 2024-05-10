https://ria.ru/20240510/premer-1945152908.html

Матвиенко поздравила Мишустина с утверждением на должность премьера

Матвиенко поздравила Мишустина с утверждением на должность премьера - РИА Новости, 10.05.2024

Матвиенко поздравила Мишустина с утверждением на должность премьера

Председатель Совета Федерации поздравила Михаила Мишустина с назначением председателем правительства РФ, отметив, что ему удается создавать огромные заделы на... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:27

2024-05-10T18:27

2024-05-10T18:41

россия

политика

михаил мишустин

владимир путин

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации поздравила Михаила Мишустина с назначением председателем правительства РФ, отметив, что ему удается создавать огромные заделы на будущее и укреплять российскую государственность.Госдума в пятницу утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о назначении."Поздравляю вас с назначением председателем правительства Российской Федерации. Доверие, вновь оказанное вам президентом Российской Федерации, депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, является важной оценкой вашей плодотворной, многогранной деятельности, неоспоримым свидетельством вашего личного авторитета как дальновидного политика и руководителя, глубоко понимающего свою колоссальную ответственность перед страной", - написала Матвиенко в телеграмме Мишустину, текст которой распространила пресс-служба Совета Федерации.Матвиенко отметила, что Мишустину удается не только "сохранять устойчивость российской экономики и социальной сферы, но и создавать прочные заделы на будущее, укреплять российскую государственность" в непростое для Отечества время."Уверена, что задачи по достижению национальных целей развития Российской Федерации, поставленные главой государства, послужат новым импульсом для работы правительства Российской Федерации на перспективу и будут им достойно решены", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html

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россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф