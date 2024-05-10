https://ria.ru/20240510/premer-1945058749.html
Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра
Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2024
Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра
Комитет Госдумы по контролю рекомендовал Государственной Думе принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра РФ, передает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:19
2024-05-10T09:19
2024-05-10T09:22
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал Государственной Думе принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра РФ, передает корреспондент РИА Новости.Согласно тексту проекта, кандидата на должность премьер-министра Российской Федерации представит полномочный представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх.Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства.После этого кандидат ответит на вопросы депутатов Госдумы, каждая фракция сможет задать по 2 вопроса, далее выступят представители фракций, кандидат на пост премьера также получит возможность выступить с заключительным словом. После заключительного слова кандидата, Дума проголосует по проекту постановления об утверждении кандидата на пост премьер-министра РФ.
https://ria.ru/20240510/premer-1945056880.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, гарри минх, правительство рф
Политика, Россия, Госдума РФ, Гарри Минх, Правительство РФ
Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра
Комитет ГД по контролю одобрил проект процедуры утверждения премьер-министра РФ