https://ria.ru/20240510/premer-1945058749.html

Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра

Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2024

Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра

Комитет Госдумы по контролю рекомендовал Государственной Думе принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра РФ, передает... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:19

2024-05-10T09:19

2024-05-10T09:22

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал Государственной Думе принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра РФ, передает корреспондент РИА Новости.Согласно тексту проекта, кандидата на должность премьер-министра Российской Федерации представит полномочный представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх.Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства.После этого кандидат ответит на вопросы депутатов Госдумы, каждая фракция сможет задать по 2 вопроса, далее выступят представители фракций, кандидат на пост премьера также получит возможность выступить с заключительным словом. После заключительного слова кандидата, Дума проголосует по проекту постановления об утверждении кандидата на пост премьер-министра РФ.

https://ria.ru/20240510/premer-1945056880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, госдума рф, гарри минх, правительство рф