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Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2024
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09:19 10.05.2024 (обновлено: 09:22 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/premer-1945058749.html
Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра
Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2024
Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра
Комитет Госдумы по контролю рекомендовал Государственной Думе принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра РФ, передает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:19
2024-05-10T09:22
политика
россия
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гарри минх
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал Государственной Думе принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра РФ, передает корреспондент РИА Новости.Согласно тексту проекта, кандидата на должность премьер-министра Российской Федерации представит полномочный представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх.Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства.После этого кандидат ответит на вопросы депутатов Госдумы, каждая фракция сможет задать по 2 вопроса, далее выступят представители фракций, кандидат на пост премьера также получит возможность выступить с заключительным словом. После заключительного слова кандидата, Дума проголосует по проекту постановления об утверждении кандидата на пост премьер-министра РФ.
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политика, россия, госдума рф, гарри минх, правительство рф
Политика, Россия, Госдума РФ, Гарри Минх, Правительство РФ
Комитет Госдумы по контролю одобрил процедуру утверждения премьер-министра

Комитет ГД по контролю одобрил проект процедуры утверждения премьер-министра РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал Государственной Думе принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно тексту проекта, кандидата на должность премьер-министра Российской Федерации представит полномочный представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх.
Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства.
После этого кандидат ответит на вопросы депутатов Госдумы, каждая фракция сможет задать по 2 вопроса, далее выступят представители фракций, кандидат на пост премьера также получит возможность выступить с заключительным словом. После заключительного слова кандидата, Дума проголосует по проекту постановления об утверждении кандидата на пост премьер-министра РФ.
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