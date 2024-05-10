https://ria.ru/20240510/premer-1945056880.html

Володин рассказал о голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера

Володин рассказал о голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера - РИА Новости, 10.05.2024

Володин рассказал о голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера

После голосования депутатов на пленарном заседании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ Дума направит документы президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:58

2024-05-10T08:58

2024-05-10T09:25

политика

госдума рф

михаил мишустин

вячеслав володин

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россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. После голосования депутатов на пленарном заседании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ Дума направит документы президенту РФ Владимиру Путину, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра."Правильно подойти к вопросу утверждения кандидатуры, ответственно... Процедура будет полностью выполнена... После чего (после голосования - ред.) мы направим документы президенту, а дальше уже за ним решение", - сказал спикер ГД журналистам.Володин добавил, что надеется, что в ближайшее время Госдума получит кандидатуры на должности министров и вице-премьеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, госдума рф, михаил мишустин, вячеслав володин, правительство рф, россия