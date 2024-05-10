https://ria.ru/20240510/premer-1945056880.html
Володин рассказал о голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера
Володин рассказал о голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера - РИА Новости, 10.05.2024
Володин рассказал о голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера
После голосования депутатов на пленарном заседании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ Дума направит документы президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:58
2024-05-10T08:58
2024-05-10T09:25
политика
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. После голосования депутатов на пленарном заседании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ Дума направит документы президенту РФ Владимиру Путину, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра."Правильно подойти к вопросу утверждения кандидатуры, ответственно... Процедура будет полностью выполнена... После чего (после голосования - ред.) мы направим документы президенту, а дальше уже за ним решение", - сказал спикер ГД журналистам.Володин добавил, что надеется, что в ближайшее время Госдума получит кандидатуры на должности министров и вице-премьеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, михаил мишустин, вячеслав володин, правительство рф, россия
Политика, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Правительство РФ, Россия
Володин рассказал о голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера
Володин: после голосования по кандидатуре Мишустина ГД направит документы Путину
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. После голосования депутатов на пленарном заседании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ Дума направит документы президенту РФ Владимиру Путину, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
"Правильно подойти к вопросу утверждения кандидатуры, ответственно... Процедура будет полностью выполнена... После чего (после голосования - ред.) мы направим документы президенту, а дальше уже за ним решение", - сказал спикер ГД журналистам.
Володин добавил, что надеется, что в ближайшее время Госдума получит кандидатуры на должности министров и вице-премьеров.