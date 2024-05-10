https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945085752.html
Путин оценил работу правительства в сложных условиях
Путин оценил работу правительства в сложных условиях - РИА Новости, 10.05.2024
Путин оценил работу правительства в сложных условиях
Президент России Владимир Путин на встрече с и. о. премьер-министра Михаилом Мишустиным заявил, что в сложных условиях правительство РФ сделало немало. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:50
2024-05-10T12:50
2024-05-10T13:15
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с и. о. премьер-министра Михаилом Мишустиным заявил, что в сложных условиях правительство РФ сделало немало. Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. "Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало", - сказал Путин. Встреча главы государства с Мишустиным прошла до приезда кандидата на пост премьера в Госдуму. "Как показывает практика последних лет, в целом у нас получается добиваться тех результатов, которые нужны стране", - заявил Путин на встрече с Мишустиным.Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина по пост главы правительства. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями. Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945046331.html
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945085261.html
https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкции в отношении россии, правительство рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкции в отношении России, Правительство РФ
Путин оценил работу правительства в сложных условиях
Путин: в сложных условиях правительство РФ сделало немало