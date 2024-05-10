https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945085752.html

Путин оценил работу правительства в сложных условиях

Путин оценил работу правительства в сложных условиях - РИА Новости, 10.05.2024

Путин оценил работу правительства в сложных условиях

Президент России Владимир Путин на встрече с и. о. премьер-министра Михаилом Мишустиным заявил, что в сложных условиях правительство РФ сделало немало. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:50

2024-05-10T12:50

2024-05-10T13:15

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с и. о. премьер-министра Михаилом Мишустиным заявил, что в сложных условиях правительство РФ сделало немало. Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. "Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало", - сказал Путин. Встреча главы государства с Мишустиным прошла до приезда кандидата на пост премьера в Госдуму. "Как показывает практика последних лет, в целом у нас получается добиваться тех результатов, которые нужны стране", - заявил Путин на встрече с Мишустиным.Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина по пост главы правительства. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями. Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945046331.html

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945085261.html

https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкции в отношении россии, правительство рф