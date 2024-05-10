https://ria.ru/20240510/pozhar-1945180069.html

В Петербурге локализовали пожар в жилом доме

В Петербурге локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 10.05.2024

В Петербурге локализовали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге, где загорелась кровля, локализован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T22:48

2024-05-10T22:48

2024-05-10T22:48

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге, где загорелась кровля, локализован, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в Василеостровском районе. Ранее сообщалось, что в 3-этажном жилом здании происходит горение на кровле на площади 300 квадратных метров. Из опасной зоны было эвакуировано 15 человек. "В 22.21 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1-БИС… Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)