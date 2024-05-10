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В Петербурге загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 10.05.2024
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22:19 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945176860.html
В Петербурге загорелась кровля жилого дома
В Петербурге загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 10.05.2024
В Петербурге загорелась кровля жилого дома
Кровля жилого дома загорелась в Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:19
2024-05-10T22:19
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась в Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в Василеостровском районе. "В 3-этажном жилом здании происходит горение на кровле на площади 300 квадратных метров. В 21:43 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Из опасной зоны эвакуировано 15 человек. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелась кровля жилого дома

В Петербурге загорелась кровля жилого дома на площади 300 квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась в Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел в Василеостровском районе.
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"В 3-этажном жилом здании происходит горение на кровле на площади 300 квадратных метров. В 21:43 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Из опасной зоны эвакуировано 15 человек. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек.
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