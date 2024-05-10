https://ria.ru/20240510/pozdravlenie-1945041322.html

Президент Южной Осетии поздравил Путина с Днем Победы

Президент Южной Осетии поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2024

Президент Южной Осетии поздравил Путина с Днем Победы

Президент Южной Осетии Алана Гаглоев в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T02:22

2024-05-10T02:22

2024-05-10T02:22

южная осетия

владимир путин

алан гаглоев

день победы

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алана Гаглоев в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы, сообщает пресс-служба югоосетинского лидера. Отмечается, что Гаглоев пожелал Путину и всему российскому народу "добра, удачи и мира". "Народ Южной Осетии всегда рядом с вами, с нашей большой общей Родиной – Российской Федерацией", – приводит пресс-служба слова Гаглоева. Сообщается, что Путин в свою очередь поздравил Гаглоева и народ Южной Осетии с Днем Победы и пожелал доброго здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944992668.html

южная осетия

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южная осетия, владимир путин, алан гаглоев, день победы, в мире