https://ria.ru/20240510/postavki-1945183292.html

Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине

Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине - РИА Новости, 10.05.2024

Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине

Новая помощь США Украине - это признание успехов российских войск, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:22

2024-05-10T23:22

2024-05-10T23:38

специальная военная операция на украине

сша

украина

вооруженные силы рф

в мире

россия

анатолий антонов

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Новая помощь США Украине - это признание успехов российских войск, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Очередная оружейная поставка режиму Зеленского - реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке", - говорится в заявлении Антонова, распространенном дипмиссией.Как заявил посол, "цинично выбрано время предоставления "пакета" преступникам на Банковой: в дни празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне"."Однако попытки Вашингтона и его единомышленников исковеркать историю и заставить человечество забыть уроки прошлого не пройдут. Поставки оружия обанкротившемуся режиму не смогут повлиять на итоги СВО. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.США ранее объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС РФ в последние недели, которое ожидается и в будущем.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

сша

украина

россия

вашингтон (штат)

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сша, украина, вооруженные силы рф, в мире, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат)