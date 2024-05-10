https://ria.ru/20240510/postavki-1945183292.html
Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине
Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине
Новая помощь США Украине - это признание успехов российских войск, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:22
2024-05-10T23:22
2024-05-10T23:38
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Новая помощь США Украине - это признание успехов российских войск, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Очередная оружейная поставка режиму Зеленского - реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке", - говорится в заявлении Антонова, распространенном дипмиссией.Как заявил посол, "цинично выбрано время предоставления "пакета" преступникам на Банковой: в дни празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне"."Однако попытки Вашингтона и его единомышленников исковеркать историю и заставить человечество забыть уроки прошлого не пройдут. Поставки оружия обанкротившемуся режиму не смогут повлиять на итоги СВО. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.США ранее объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС РФ в последние недели, которое ожидается и в будущем.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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сша, украина, вооруженные силы рф, в мире, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат)
Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине
Антонов назвал выделение США нового пакета помощи Украине реакцией на успехи РФ
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Новая помощь США Украине - это признание успехов российских войск, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Очередная оружейная поставка режиму Зеленского - реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке", - говорится в заявлении Антонова, распространенном дипмиссией.
Как заявил посол, "цинично выбрано время предоставления "пакета" преступникам на Банковой: в дни празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне".
"Однако попытки Вашингтона и его единомышленников исковеркать историю и заставить человечество забыть уроки прошлого не пройдут. Поставки оружия обанкротившемуся режиму не смогут повлиять на итоги СВО. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.
США ранее объявили о новом пакете вооружений для Киева
на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС РФ в последние недели, которое ожидается и в будущем.