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Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 10.05.2024 (обновлено: 23:38 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/postavki-1945183292.html
Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине
Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине
Новая помощь США Украине - это признание успехов российских войск, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:22
2024-05-10T23:38
специальная военная операция на украине
сша
украина
вооруженные силы рф
в мире
россия
анатолий антонов
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Новая помощь США Украине - это признание успехов российских войск, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Очередная оружейная поставка режиму Зеленского - реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке", - говорится в заявлении Антонова, распространенном дипмиссией.Как заявил посол, "цинично выбрано время предоставления "пакета" преступникам на Банковой: в дни празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне"."Однако попытки Вашингтона и его единомышленников исковеркать историю и заставить человечество забыть уроки прошлого не пройдут. Поставки оружия обанкротившемуся режиму не смогут повлиять на итоги СВО. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.США ранее объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС РФ в последние недели, которое ожидается и в будущем.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
сша
украина
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сша, украина, вооруженные силы рф, в мире, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат)
Посол Антонов прокомментировал выделение новой помощи США Украине

Антонов назвал выделение США нового пакета помощи Украине реакцией на успехи РФ

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Новая помощь США Украине - это признание успехов российских войск, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Очередная оружейная поставка режиму Зеленского - реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке", - говорится в заявлении Антонова, распространенном дипмиссией.
Как заявил посол, "цинично выбрано время предоставления "пакета" преступникам на Банковой: в дни празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне".
"Однако попытки Вашингтона и его единомышленников исковеркать историю и заставить человечество забыть уроки прошлого не пройдут. Поставки оружия обанкротившемуся режиму не смогут повлиять на итоги СВО. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.
США ранее объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС РФ в последние недели, которое ожидается и в будущем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВооруженные силы РФВ миреРоссияАнатолий АнтоновВашингтон (штат)
 
 
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