https://ria.ru/20240510/postavki-1945177457.html

ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия, заявил Белый дом

ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.05.2024

ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия, заявил Белый дом

Многомесячное отсутствие поставок оружия со стороны США стало причиной потери инициативы в рядах украинских военных, на восстановление которой может... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T22:25

2024-05-10T22:25

2024-05-10T22:25

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Многомесячное отсутствие поставок оружия со стороны США стало причиной потери инициативы в рядах украинских военных, на восстановление которой может потребоваться время, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Многомесячная задержка со стороны конгресса в принятии дополнительного финансирования обеспечила России преимущество, и украинцам нужно время для восстановления инициативы", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби отметил, что пока администрация Белого дома ждала одобрения законодателей, Россия достигла тактических преимуществ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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в мире, россия, украина, сша, джон кирби, сергей лавров, нато