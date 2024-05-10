Рейтинг@Mail.ru
ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/postavki-1945177457.html
ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия, заявил Белый дом
ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.05.2024
ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия, заявил Белый дом
Многомесячное отсутствие поставок оружия со стороны США стало причиной потери инициативы в рядах украинских военных, на восстановление которой может... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:25
2024-05-10T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джон кирби
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Многомесячное отсутствие поставок оружия со стороны США стало причиной потери инициативы в рядах украинских военных, на восстановление которой может потребоваться время, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Многомесячная задержка со стороны конгресса в принятии дополнительного финансирования обеспечила России преимущество, и украинцам нужно время для восстановления инициативы", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби отметил, что пока администрация Белого дома ждала одобрения законодателей, Россия достигла тактических преимуществ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f200b9c44740f5d9dc706b942b1abc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, джон кирби, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО
ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия, заявил Белый дом

Кирби: ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за отсутствия поставок оружия США

© AP Photo / Matt RourkeСнаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Многомесячное отсутствие поставок оружия со стороны США стало причиной потери инициативы в рядах украинских военных, на восстановление которой может потребоваться время, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Многомесячная задержка со стороны конгресса в принятии дополнительного финансирования обеспечила России преимущество, и украинцам нужно время для восстановления инициативы", - сообщил он журналистам на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
Кирби отметил, что пока администрация Белого дома ждала одобрения законодателей, Россия достигла тактических преимуществ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжон КирбиСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала