https://ria.ru/20240510/postavki-1945164834.html

США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 10.05.2024

США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

Новый пакет военной помощи США для Киева объемом в 400 миллионов включает дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, заявил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:06

2024-05-10T20:06

2024-05-10T21:22

в мире

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киев

украина

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Новый пакет военной помощи США для Киева объемом в 400 миллионов включает дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.При этом не уточняется, сколько всего установок этого типа войдет в новый транш.Кроме того, Вашингтон решил передать Киеву дополнительные снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 миллиметров, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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в мире, сша, киев, украина, энтони блинкен