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США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 10.05.2024
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
Новый пакет военной помощи США для Киева объемом в 400 миллионов включает дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, заявил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:06
2024-05-10T20:06
2024-05-10T21:22
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Новый пакет военной помощи США для Киева объемом в 400 миллионов включает дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.При этом не уточняется, сколько всего установок этого типа войдет в новый транш.Кроме того, Вашингтон решил передать Киеву дополнительные снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 миллиметров, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.
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в мире, сша, киев, украина, энтони блинкен
В мире, США, Киев, Украина, Энтони Блинкен
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
Блинкен: в пакет помощи США Украине на $400 вошли снаряды для Patriot и ракеты
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Новый пакет военной помощи США для Киева объемом в 400 миллионов включает дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
При этом не уточняется, сколько всего установок этого типа войдет в новый транш.
Кроме того, Вашингтон решил передать Киеву дополнительные снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 миллиметров, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.