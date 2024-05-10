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США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 10.05.2024
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20:06 10.05.2024 (обновлено: 21:22 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/postavki-1945164834.html
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 10.05.2024
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
Новый пакет военной помощи США для Киева объемом в 400 миллионов включает дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, заявил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:06
2024-05-10T21:22
в мире
сша
киев
украина
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Новый пакет военной помощи США для Киева объемом в 400 миллионов включает дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.При этом не уточняется, сколько всего установок этого типа войдет в новый транш.Кроме того, Вашингтон решил передать Киеву дополнительные снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 миллиметров, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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в мире, сша, киев, украина, энтони блинкен
В мире, США, Киев, Украина, Энтони Блинкен
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

Блинкен: в пакет помощи США Украине на $400 вошли снаряды для Patriot и ракеты

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Новый пакет военной помощи США для Киева объемом в 400 миллионов включает дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
При этом не уточняется, сколько всего установок этого типа войдет в новый транш.
Кроме того, Вашингтон решил передать Киеву дополнительные снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 миллиметров, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.
Изображение сгенерировано ИИ
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