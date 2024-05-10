https://ria.ru/20240510/pomosch-1945142741.html

СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов

СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 10.05.2024

СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов

США в пятницу объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов, который включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:27

2024-05-10T17:27

2024-05-10T18:18

в мире

сша

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848588251_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_626907bb324b02779f7b97f226358af7.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США в пятницу объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов, который включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников и соответствующий документ."Соединенные Штаты в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов", - пишет СМИ.По данным издания, пакет включит в себя ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.Ранее американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на один миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует перегов

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, вооруженные силы украины, киев