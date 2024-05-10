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СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 10.05.2024 (обновлено: 18:18 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pomosch-1945142741.html
СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов
СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 10.05.2024
СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов
США в пятницу объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов, который включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:27
2024-05-10T18:18
в мире
сша
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США в пятницу объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов, который включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников и соответствующий документ."Соединенные Штаты в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов", - пишет СМИ.По данным издания, пакет включит в себя ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.Ранее американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на один миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует перегов
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в мире, сша, вооруженные силы украины, киев
В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев
СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов

Politico: в новый пакет помощи США Киеву войдут ракеты Patriot и БМП Bradley

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США в пятницу объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов, который включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников и соответствующий документ.
"Соединенные Штаты в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов", - пишет СМИ.
По данным издания, пакет включит в себя ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
Ранее американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на один миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует перегов
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