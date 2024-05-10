https://ria.ru/20240510/pomosch-1945142741.html
СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов
СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 10.05.2024
СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов
США в пятницу объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов, который включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:27
2024-05-10T17:27
2024-05-10T18:18
в мире
сша
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848588251_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_626907bb324b02779f7b97f226358af7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США в пятницу объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов, который включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников и соответствующий документ."Соединенные Штаты в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов", - пишет СМИ.По данным издания, пакет включит в себя ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.Ранее американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на один миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует перегов
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848588251_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a5156075868aaf0c20bfd740d34447ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вооруженные силы украины, киев
В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев
СМИ: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов
Politico: в новый пакет помощи США Киеву войдут ракеты Patriot и БМП Bradley
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости.
США в пятницу объявят о новом пакете помощи Киеву на 400 миллионов долларов, который включит в себя в том числе ракеты для систем Patriot и БМП Bradley, сообщает издание Politico
со ссылкой на неназванных американских чиновников и соответствующий документ.
"Соединенные Штаты в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов", - пишет СМИ.
По данным издания, пакет включит в себя ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
Ранее американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на один миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует перегов