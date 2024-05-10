https://ria.ru/20240510/polsha-1945147667.html

В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов

В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов - РИА Новости, 10.05.2024

В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов

Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:52

2024-05-10T17:52

2024-05-10T17:52

силезское воеводство

польша

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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. "Огромный пожар произошел на полигоне отходов на улице Освобождения в Семяновицах-Сленске", - говорится в сообщении. Правительственный центр безопасности (RCB) выпустил предупреждение. Жителей региона призывают не приближаться к месту пожара, по возможности оставаться дома и закрыть окна. По данным радиостанции, столб дыма виден на расстоянии 30 километров. "Пожар охватил всю свалку - около 5 тысяч квадратных метров. Количество отходов на полигоне оценивалось примерно в 5 тысяч тонн отходов в бочках. Кроме того, там есть пластиковые отходы", - говорится в сообщении. Пожар тушат несколько десятков пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20240416/ssha-1940289192.html

https://ria.ru/20240503/berlin-1943688180.html

силезское воеводство

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

силезское воеводство, польша, в мире