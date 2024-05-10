https://ria.ru/20240510/polsha-1945147667.html
В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов
В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов - РИА Новости, 10.05.2024
В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов
Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:52
2024-05-10T17:52
2024-05-10T17:52
силезское воеводство
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139938/21/1399382153_0:34:650:400_1920x0_80_0_0_5d26556d0dac0eada1e05320e0738897.jpg
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. "Огромный пожар произошел на полигоне отходов на улице Освобождения в Семяновицах-Сленске", - говорится в сообщении. Правительственный центр безопасности (RCB) выпустил предупреждение. Жителей региона призывают не приближаться к месту пожара, по возможности оставаться дома и закрыть окна. По данным радиостанции, столб дыма виден на расстоянии 30 километров. "Пожар охватил всю свалку - около 5 тысяч квадратных метров. Количество отходов на полигоне оценивалось примерно в 5 тысяч тонн отходов в бочках. Кроме того, там есть пластиковые отходы", - говорится в сообщении. Пожар тушат несколько десятков пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20240416/ssha-1940289192.html
https://ria.ru/20240503/berlin-1943688180.html
силезское воеводство
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139938/21/1399382153_37:0:614:433_1920x0_80_0_0_fc7aad23165dad49b8c51ac69410dffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
силезское воеводство, польша, в мире
Силезское воеводство, Польша, В мире
В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов
В польском Семяновице-Сленске загорелась свалка химических отходов
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости.
Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM
.
"Огромный пожар произошел на полигоне отходов на улице Освобождения в Семяновицах-Сленске", - говорится в сообщении.
Правительственный центр безопасности (RCB) выпустил предупреждение. Жителей региона призывают не приближаться к месту пожара, по возможности оставаться дома и закрыть окна.
По данным радиостанции, столб дыма виден на расстоянии 30 километров.
"Пожар охватил всю свалку - около 5 тысяч квадратных метров. Количество отходов на полигоне оценивалось примерно в 5 тысяч тонн отходов в бочках. Кроме того, там есть пластиковые отходы", - говорится в сообщении.
Пожар тушат несколько десятков пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.