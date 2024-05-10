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В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов - РИА Новости, 10.05.2024
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17:52 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/polsha-1945147667.html
В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов
В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов - РИА Новости, 10.05.2024
В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов
Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:52
2024-05-10T17:52
силезское воеводство
польша
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM. "Огромный пожар произошел на полигоне отходов на улице Освобождения в Семяновицах-Сленске", - говорится в сообщении. Правительственный центр безопасности (RCB) выпустил предупреждение. Жителей региона призывают не приближаться к месту пожара, по возможности оставаться дома и закрыть окна. По данным радиостанции, столб дыма виден на расстоянии 30 километров. "Пожар охватил всю свалку - около 5 тысяч квадратных метров. Количество отходов на полигоне оценивалось примерно в 5 тысяч тонн отходов в бочках. Кроме того, там есть пластиковые отходы", - говорится в сообщении. Пожар тушат несколько десятков пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20240416/ssha-1940289192.html
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силезское воеводство, польша, в мире
Силезское воеводство, Польша, В мире
В Польше произошел крупный пожар на свалке химических отходов

В польском Семяновице-Сленске загорелась свалка химических отходов

© Фото : Министерство внутренних дел и администрации ПольшиПольские пожарные
Польские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Министерство внутренних дел и администрации Польши
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
"Огромный пожар произошел на полигоне отходов на улице Освобождения в Семяновицах-Сленске", - говорится в сообщении.
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Правительственный центр безопасности (RCB) выпустил предупреждение. Жителей региона призывают не приближаться к месту пожара, по возможности оставаться дома и закрыть окна.
По данным радиостанции, столб дыма виден на расстоянии 30 километров.
"Пожар охватил всю свалку - около 5 тысяч квадратных метров. Количество отходов на полигоне оценивалось примерно в 5 тысяч тонн отходов в бочках. Кроме того, там есть пластиковые отходы", - говорится в сообщении.
Пожар тушат несколько десятков пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.
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