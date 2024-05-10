https://ria.ru/20240510/polsha-1945076982.html

Польше пригрозили исчезновением после слов Сикорского о Путине

Польше пригрозили исчезновением после слов Сикорского о Путине - РИА Новости, 10.05.2024

Польше пригрозили исчезновением после слов Сикорского о Путине

Пользователи соцсети Х резко осудили министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, заявившего, что Западу необходимо наглядно показать президенту России РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T11:50

2024-05-10T11:50

2024-05-10T11:52

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко осудили министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, заявившего, что Западу необходимо наглядно показать президенту России Владимиру Путину, что он не одержит победу на Украине."Если Советский союз проиграл холодную войну, в чем тогда смысл существования НАТО?" – задал вопрос пользователь."Польше пора вновь исчезнуть? (Польша входила в состав Российской империи с 1815 по 1915 год – прим. ред.)" — намекнул другой."Вы явно вводите в заблуждение общественность", — упрекнул третий."А ты возьмешь в руки оружие и отправишься на фронт? Сильно сомневаюсь", —съязвил читатель."Мечтать не вредно", — заключили в дискуссии.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580572.html

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944642461.html

https://ria.ru/20240324/polsha-1935473958.html

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в мире, польша, украина, киев, владимир путин, радослав сикорский, жозеп боррель, нато, евросоюз