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Польше пригрозили исчезновением после слов Сикорского о Путине - РИА Новости, 10.05.2024
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11:50 10.05.2024 (обновлено: 11:52 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/polsha-1945076982.html
Польше пригрозили исчезновением после слов Сикорского о Путине
Польше пригрозили исчезновением после слов Сикорского о Путине - РИА Новости, 10.05.2024
Польше пригрозили исчезновением после слов Сикорского о Путине
Пользователи соцсети Х резко осудили министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, заявившего, что Западу необходимо наглядно показать президенту России РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:50
2024-05-10T11:52
в мире
польша
украина
киев
владимир путин
радослав сикорский
жозеп боррель
нато
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко осудили министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, заявившего, что Западу необходимо наглядно показать президенту России Владимиру Путину, что он не одержит победу на Украине."Если Советский союз проиграл холодную войну, в чем тогда смысл существования НАТО?" – задал вопрос пользователь."Польше пора вновь исчезнуть? (Польша входила в состав Российской империи с 1815 по 1915 год – прим. ред.)" — намекнул другой."Вы явно вводите в заблуждение общественность", — упрекнул третий."А ты возьмешь в руки оружие и отправишься на фронт? Сильно сомневаюсь", —съязвил читатель."Мечтать не вредно", — заключили в дискуссии.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580572.html
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944642461.html
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в мире, польша, украина, киев, владимир путин, радослав сикорский, жозеп боррель, нато, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Путин, Радослав Сикорский, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз

Польше пригрозили исчезновением после слов Сикорского о Путине

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко осудили министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, заявившего, что Западу необходимо наглядно показать президенту России Владимиру Путину, что он не одержит победу на Украине.
"Если Советский союз проиграл холодную войну, в чем тогда смысл существования НАТО?" – задал вопрос пользователь.
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Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине
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"Польше пора вновь исчезнуть? (Польша входила в состав Российской империи с 1815 по 1915 год – прим. ред.)" — намекнул другой.
"Вы явно вводите в заблуждение общественность", — упрекнул третий.
"А ты возьмешь в руки оружие и отправишься на фронт? Сильно сомневаюсь", —съязвил читатель.
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Воспользовались ситуацией. В Британии раскрыли, кто ударил в спину Киеву
8 мая, 13:03
"Мечтать не вредно", — заключили в дискуссии.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
МИД Польши потребует объяснений у России из-за "ракетного инцидента"
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В миреПольшаУкраинаКиевВладимир ПутинРадослав СикорскийЖозеп БоррельНАТОЕвросоюз
 
 
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