https://ria.ru/20240510/polsha-1945071296.html

Туск произвел перестановки в правительстве Польши

Туск произвел перестановки в правительстве Польши - РИА Новости, 10.05.2024

Туск произвел перестановки в правительстве Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск произвел перестановки в кабинете министров страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:55

2024-05-10T10:55

2024-05-10T10:57

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польша

белоруссия

дональд туск

томаш семоняк

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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск произвел перестановки в кабинете министров страны, передает корреспондент РИА Новости. В первую очередь перестановки связаны с предстоящими летом выборами в Европейский парламент, куда баллотируются четыре нынешних министра – они оставляют свои посты. Это министр культуры Бартоломей Сенкевич, министр государственных активов Борис Будка, министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский, министр по вопросам развития и технологий Кшиштоф Гетман. Кервиньского на посту главы МВД заменил Томаш Семоняк, который ранее был министром-координатором спецслужб. Данная должность также останется за ним. Напутствуя Кервиньского Туск заявил, что "ситуация в Польше, ситуация на наших границах, ситуация с Белоруссией велит нам еще больше усилить наши службы". Новым министром культуры стала Ханна Врублевская, должность министра государственных активов занял Якуб Яворовский, Кшиштоф Пашик стал министром развития и технологий. Ранее предполагалось, что в отставку будет отправлен министр сельского хозяйства Чеслав Секерский или министр по вопросам климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоцка. Однако эти слухи не подтвердились. Туск отметил, что новые министры приступят к исполнению своих обязанностей с ближайшего понедельника, но официальная церемония их вступления в должность состоится позже из-за графика президента.

https://ria.ru/20240506/spor-1944233167.html

https://ria.ru/20240423/polsha-1941807629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, дональд туск, томаш семоняк