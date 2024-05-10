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Туск произвел перестановки в правительстве Польши - РИА Новости, 10.05.2024
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10:55 10.05.2024 (обновлено: 10:57 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/polsha-1945071296.html
Туск произвел перестановки в правительстве Польши
Туск произвел перестановки в правительстве Польши - РИА Новости, 10.05.2024
Туск произвел перестановки в правительстве Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск произвел перестановки в кабинете министров страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:55
2024-05-10T10:57
в мире
польша
белоруссия
дональд туск
томаш семоняк
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск произвел перестановки в кабинете министров страны, передает корреспондент РИА Новости. В первую очередь перестановки связаны с предстоящими летом выборами в Европейский парламент, куда баллотируются четыре нынешних министра – они оставляют свои посты. Это министр культуры Бартоломей Сенкевич, министр государственных активов Борис Будка, министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский, министр по вопросам развития и технологий Кшиштоф Гетман. Кервиньского на посту главы МВД заменил Томаш Семоняк, который ранее был министром-координатором спецслужб. Данная должность также останется за ним. Напутствуя Кервиньского Туск заявил, что "ситуация в Польше, ситуация на наших границах, ситуация с Белоруссией велит нам еще больше усилить наши службы". Новым министром культуры стала Ханна Врублевская, должность министра государственных активов занял Якуб Яворовский, Кшиштоф Пашик стал министром развития и технологий. Ранее предполагалось, что в отставку будет отправлен министр сельского хозяйства Чеслав Секерский или министр по вопросам климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоцка. Однако эти слухи не подтвердились. Туск отметил, что новые министры приступят к исполнению своих обязанностей с ближайшего понедельника, но официальная церемония их вступления в должность состоится позже из-за графика президента.
https://ria.ru/20240506/spor-1944233167.html
https://ria.ru/20240423/polsha-1941807629.html
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в мире, польша, белоруссия, дональд туск, томаш семоняк
В мире, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Томаш Семоняк
Туск произвел перестановки в правительстве Польши

Премьер Польши Туск сменил четырех министров в правительстве

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск произвел перестановки в кабинете министров страны, передает корреспондент РИА Новости.
В первую очередь перестановки связаны с предстоящими летом выборами в Европейский парламент, куда баллотируются четыре нынешних министра – они оставляют свои посты. Это министр культуры Бартоломей Сенкевич, министр государственных активов Борис Будка, министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский, министр по вопросам развития и технологий Кшиштоф Гетман.
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Кервиньского на посту главы МВД заменил Томаш Семоняк, который ранее был министром-координатором спецслужб. Данная должность также останется за ним. Напутствуя Кервиньского Туск заявил, что "ситуация в Польше, ситуация на наших границах, ситуация с Белоруссией велит нам еще больше усилить наши службы".
Новым министром культуры стала Ханна Врублевская, должность министра государственных активов занял Якуб Яворовский, Кшиштоф Пашик стал министром развития и технологий.
Ранее предполагалось, что в отставку будет отправлен министр сельского хозяйства Чеслав Секерский или министр по вопросам климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоцка. Однако эти слухи не подтвердились.
Туск отметил, что новые министры приступят к исполнению своих обязанностей с ближайшего понедельника, но официальная церемония их вступления в должность состоится позже из-за графика президента.
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