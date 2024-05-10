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Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена - РИА Новости, 10.05.2024
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11:56 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/perestrelka-1945077764.html
Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена - РИА Новости, 10.05.2024
Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о попытке абордажа и перестрелке между судном и неизвестными РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:56
2024-05-10T11:56
в мире
красное море
аден
йемен
ансар алла
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о попытке абордажа и перестрелке между судном и неизвестными на маленькой лодке в 195 морских милях от йеменского порта Адена. Ранее UKMTO сообщило о нападении на судно в этом районе, дополнительной информации не приводилось. "Капитан моторного судна сообщил о приближении небольшого судна с 5-6 людьми на борту с оружием и лестницами. Моторное судно принято меры самозащиты, затем лица на борту небольшого судна открыли огонь по моторному. Вооруженная команда безопасности открыла ответный огонь, и небольшое судно прекратило сближение", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что судно и экипаж не пострадали, корабль направляется в следующий порт захода. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла
В мире, Красное море, Аден, Йемен, Ансар Алла
Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена

UKMTO сообщило о перестрелке между судном и неизвестными у берегов Йемена

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Йемен. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о попытке абордажа и перестрелке между судном и неизвестными на маленькой лодке в 195 морских милях от йеменского порта Адена.
Ранее UKMTO сообщило о нападении на судно в этом районе, дополнительной информации не приводилось.
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"Капитан моторного судна сообщил о приближении небольшого судна с 5-6 людьми на борту с оружием и лестницами. Моторное судно принято меры самозащиты, затем лица на борту небольшого судна открыли огонь по моторному. Вооруженная команда безопасности открыла ответный огонь, и небольшое судно прекратило сближение", - говорится в сообщении управления.
Отмечается, что судно и экипаж не пострадали, корабль направляется в следующий порт захода.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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В миреКрасное мореАденЙеменАнсар Алла
 
 
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