Рейтинг@Mail.ru
Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 10.05.2024 (обновлено: 00:04 11.05.2024)
https://ria.ru/20240510/palestina-1945160303.html
Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине
Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине - РИА Новости, 11.05.2024
Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине
Большая часть союзников США воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. Лишь девять стран... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-10T19:30
2024-05-11T00:04
в мире
палестина
сша
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg
ООН, 10 мая — РИА Новости. Большая часть союзников США воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. Лишь девять стран были против, в их числе США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия и маленькие островные государства, передает корреспондент РИА Новости. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В пятницу ГА ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. Резолюция дает Палестине дополнительные права и привилегии в организации. В числе прочего Палестина получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН. За резолюцию голосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. Против резолюции голосовали Аргентина, Чехия, Венгрия, Израиль, Микронезия, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея, США. Ближайшие союзники США в Совете Безопасности — Франция, Южная Корея, Япония — голосовали за. Большая часть союзников США воздержалась. В их числе Британия, Украина, Швейцария, Албания, Австрия, Болгария, Канада, Хорватия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Малави, Маршалловы Острова, Монако, Нидерланды, Северная Македония, Парагвай, Молдавия, Румыния, Швеция, Вануату. Грузия также воздержалась при голосовании. Как заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, "голосование показало, как США изолированы в своей поддержке израильского режима". Россия и Китай голосовали за резолюцию.
https://ria.ru/20240510/ssha-1945037277.html
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
палестина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_345:154:2733:1945_1920x0_80_0_0_baa8ab766b63379a3b51cf6a65154649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, сша, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине

Большинство союзников США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 мая — РИА Новости. Большая часть союзников США воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. Лишь девять стран были против, в их числе США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия и маленькие островные государства, передает корреспондент РИА Новости.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В США предложили прекратить помощь организациям, поддерживающим Палестину
Вчера, 00:38
В пятницу ГА ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. Резолюция дает Палестине дополнительные права и привилегии в организации. В числе прочего Палестина получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН. За резолюцию голосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.
Против резолюции голосовали Аргентина, Чехия, Венгрия, Израиль, Микронезия, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея, США.
Ближайшие союзники США в Совете Безопасности — Франция, Южная Корея, Япония — голосовали за.
Большая часть союзников США воздержалась. В их числе Британия, Украина, Швейцария, Албания, Австрия, Болгария, Канада, Хорватия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Малави, Маршалловы Острова, Монако, Нидерланды, Северная Македония, Парагвай, Молдавия, Румыния, Швеция, Вануату. Грузия также воздержалась при голосовании.
Как заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, "голосование показало, как США изолированы в своей поддержке израильского режима".
Россия и Китай голосовали за резолюцию.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреПалестинаСШАИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала