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Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине
Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине - РИА Новости, 11.05.2024
Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине
Большая часть союзников США воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. Лишь девять стран... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-10T19:30
2024-05-10T19:30
2024-05-11T00:04
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ООН, 10 мая — РИА Новости. Большая часть союзников США воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. Лишь девять стран были против, в их числе США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия и маленькие островные государства, передает корреспондент РИА Новости. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В пятницу ГА ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. Резолюция дает Палестине дополнительные права и привилегии в организации. В числе прочего Палестина получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН. За резолюцию голосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. Против резолюции голосовали Аргентина, Чехия, Венгрия, Израиль, Микронезия, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея, США. Ближайшие союзники США в Совете Безопасности — Франция, Южная Корея, Япония — голосовали за. Большая часть союзников США воздержалась. В их числе Британия, Украина, Швейцария, Албания, Австрия, Болгария, Канада, Хорватия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Малави, Маршалловы Острова, Монако, Нидерланды, Северная Македония, Парагвай, Молдавия, Румыния, Швеция, Вануату. Грузия также воздержалась при голосовании. Как заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, "голосование показало, как США изолированы в своей поддержке израильского режима". Россия и Китай голосовали за резолюцию.
https://ria.ru/20240510/ssha-1945037277.html
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в мире, палестина, сша, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине
Большинство союзников США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине