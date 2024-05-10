https://ria.ru/20240510/opasnost-1945036601.html

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T00:27

2024-05-10T00:27

2024-05-10T00:28

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

белгородская область

происшествия

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгород

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