https://ria.ru/20240510/obsuzhdenie-1945066244.html

Источник назвал дату обсуждения СФ кандидатур силового блока правительства

Источник назвал дату обсуждения СФ кандидатур силового блока правительства - РИА Новости, 10.05.2024

Источник назвал дату обсуждения СФ кандидатур силового блока правительства

Совет Федерации соберется 14 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабинета министров, главы МИД и СП, накануне пройдут заседания комитетов, сообщил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:06

2024-05-10T10:06

2024-05-10T10:24

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Совет Федерации соберется 14 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабинета министров, главы МИД и СП, накануне пройдут заседания комитетов, сообщил РИА Новости источник в палате."Да, это точно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, могут ли сенаторы собраться 14 мая.Источник уточнил, что пленарное заседание пройдёт днём, часть заседаний комитетов пройдёт заранее в 13 мая, часть — с утра 14 мая.В соответствии с регламентом Совета Федерации, кандидатуры на соответствующие должности предварительно обсуждают в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам, отмечается в положении.Кандидатов на должности руководителей соответствующих ведомств приглашают на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом в регламенте отмечается, что предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проходить в закрытом режиме.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала в интервью РИА Новости, что сенаторы не позднее 20 мая определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложат свою позицию главе государства.Она полагает, что затяжки с представлением кандидатов на посты руководителей силовых и правоохранительных органов не будет.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.

https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945064269.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, совет федерации рф, россия, правительство рф, счетная палата рф