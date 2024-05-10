https://ria.ru/20240510/obsuzhdenie-1945066244.html
Источник назвал дату обсуждения СФ кандидатур силового блока правительства
Источник назвал дату обсуждения СФ кандидатур силового блока правительства - РИА Новости, 10.05.2024
Источник назвал дату обсуждения СФ кандидатур силового блока правительства
Совет Федерации соберется 14 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабинета министров, главы МИД и СП, накануне пройдут заседания комитетов, сообщил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:06
2024-05-10T10:06
2024-05-10T10:24
политика
совет федерации рф
россия
правительство рф
счетная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Совет Федерации соберется 14 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабинета министров, главы МИД и СП, накануне пройдут заседания комитетов, сообщил РИА Новости источник в палате."Да, это точно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, могут ли сенаторы собраться 14 мая.Источник уточнил, что пленарное заседание пройдёт днём, часть заседаний комитетов пройдёт заранее в 13 мая, часть — с утра 14 мая.В соответствии с регламентом Совета Федерации, кандидатуры на соответствующие должности предварительно обсуждают в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам, отмечается в положении.Кандидатов на должности руководителей соответствующих ведомств приглашают на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом в регламенте отмечается, что предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проходить в закрытом режиме.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала в интервью РИА Новости, что сенаторы не позднее 20 мая определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложат свою позицию главе государства.Она полагает, что затяжки с представлением кандидатов на посты руководителей силовых и правоохранительных органов не будет.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html
https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945064269.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, россия, правительство рф, счетная палата рф
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Правительство РФ, Счетная палата РФ
Источник назвал дату обсуждения СФ кандидатур силового блока правительства
СФ соберется 14 мая для обсуждения кандидатур "силового блока", глав МИД и СП
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Совет Федерации соберется 14 мая для обсуждения кандидатур "силового блока" кабинета министров, главы МИД и СП, накануне пройдут заседания комитетов, сообщил РИА Новости источник в палате.
"Да, это точно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, могут ли сенаторы собраться 14 мая.
Источник уточнил, что пленарное заседание пройдёт днём, часть заседаний комитетов пройдёт заранее в 13 мая, часть — с утра 14 мая.
В соответствии с регламентом Совета Федерации, кандидатуры на соответствующие должности предварительно обсуждают в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам, отмечается в положении.
Кандидатов на должности руководителей соответствующих ведомств приглашают на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом в регламенте отмечается, что предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проходить в закрытом режиме.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко
сказала в интервью РИА Новости, что сенаторы не позднее 20 мая определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ
и доложат свою позицию главе государства.
Она полагает, что затяжки с представлением кандидатов на посты руководителей силовых и правоохранительных органов не будет.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин
. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума
, а руководителей МВД, МЧС
, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации
.