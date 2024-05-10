https://ria.ru/20240510/obstrel-1945093075.html

ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая

ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая - РИА Новости, 10.05.2024

ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая

Украинские военные атаковали приграничные районы Белгородской области более сотни раз 9 мая, погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:48

2024-05-10T13:48

2024-05-10T13:48

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933731544_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3df99daa74f854dada2b3714872445a6.jpg

БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали приграничные районы Белгородской области более сотни раз 9 мая, погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за прошедшие сутки по всем семи приграничным районам было выпущено 67 снарядов. Также на регион были атаки с использованием не менее 39 беспилотников, включая сброс с дронов 5 боеприпасов. При обстреле Шебекинского округа в селе Новая Таволжанка погибла женщина. За отчетный день повреждения выявили в 2 многоквартирных домах, 42 частных домах, 35 транспортных средствах, 2 объектах связи, сельхозпредприятии, здании детского сада, магазине и памятнике солдатам ВОВ. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 прилета. Погибла мирная жительница... По селу Муром выпущено 4 минометных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства... В хуторе Балки и в районе МАПП "Шебекино" средствами радиоэлектронной борьбы посажено по одному дрону-камикадзе с их последующей детонацией. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попал поселок Красное – установлено 5 прилетов, также село подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе... На территории округа силами территориальной самообороны сбит дрон-камикадзе", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе поселки Дубовое, Октябрьский, села Никольское, Головино, Черемошное, Новая Деревня, Соломино, Репное и Журавлевка были атакованы 23 раза с беспилотников. В Борисовском районе села Березовка, Грузское и Богун-Городок подверглись атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Также по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 7 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов. "В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка — зафиксировано 8 прилетов... По хутору Павловка выпущено 5 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью БПЛА. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 4 прилета… В Грайворонском городском округе по окраине села Новостроевка-Вторая выпущено 4 минометных снаряда", - добавил глава области. В Краснояружском районе, по данным Гладкова, по селу Вязовое выпущено 4 минометных снаряда, также на окраине села средствами радиоэлектронной борьбы посажены два дрона противника. На территориях возле поселка Прилесье, сел Колотиловка, Вязовое и Графовка выпущено в сумме 8 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240508/pokhorony-1944711841.html

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

муром

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия