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ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/obstrel-1945093075.html
ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая
ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая - РИА Новости, 10.05.2024
ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая
Украинские военные атаковали приграничные районы Белгородской области более сотни раз 9 мая, погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:48
2024-05-10T13:48
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали приграничные районы Белгородской области более сотни раз 9 мая, погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за прошедшие сутки по всем семи приграничным районам было выпущено 67 снарядов. Также на регион были атаки с использованием не менее 39 беспилотников, включая сброс с дронов 5 боеприпасов. При обстреле Шебекинского округа в селе Новая Таволжанка погибла женщина. За отчетный день повреждения выявили в 2 многоквартирных домах, 42 частных домах, 35 транспортных средствах, 2 объектах связи, сельхозпредприятии, здании детского сада, магазине и памятнике солдатам ВОВ. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 прилета. Погибла мирная жительница... По селу Муром выпущено 4 минометных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства... В хуторе Балки и в районе МАПП "Шебекино" средствами радиоэлектронной борьбы посажено по одному дрону-камикадзе с их последующей детонацией. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попал поселок Красное – установлено 5 прилетов, также село подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе... На территории округа силами территориальной самообороны сбит дрон-камикадзе", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе поселки Дубовое, Октябрьский, села Никольское, Головино, Черемошное, Новая Деревня, Соломино, Репное и Журавлевка были атакованы 23 раза с беспилотников. В Борисовском районе села Березовка, Грузское и Богун-Городок подверглись атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Также по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 7 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов. "В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка — зафиксировано 8 прилетов... По хутору Павловка выпущено 5 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью БПЛА. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 4 прилета… В Грайворонском городском округе по окраине села Новостроевка-Вторая выпущено 4 минометных снаряда", - добавил глава области. В Краснояружском районе, по данным Гладкова, по селу Вязовое выпущено 4 минометных снаряда, также на окраине села средствами радиоэлектронной борьбы посажены два дрона противника. На территориях возле поселка Прилесье, сел Колотиловка, Вязовое и Графовка выпущено в сумме 8 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240508/pokhorony-1944711841.html
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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая

Гладков: ВСУ более сотни раз атаковали районы Белгородской области за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали приграничные районы Белгородской области более сотни раз 9 мая, погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за прошедшие сутки по всем семи приграничным районам было выпущено 67 снарядов. Также на регион были атаки с использованием не менее 39 беспилотников, включая сброс с дронов 5 боеприпасов. При обстреле Шебекинского округа в селе Новая Таволжанка погибла женщина. За отчетный день повреждения выявили в 2 многоквартирных домах, 42 частных домах, 35 транспортных средствах, 2 объектах связи, сельхозпредприятии, здании детского сада, магазине и памятнике солдатам ВОВ.
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"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 4 прилета. Погибла мирная жительница... По селу Муром выпущено 4 минометных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства... В хуторе Балки и в районе МАПП "Шебекино" средствами радиоэлектронной борьбы посажено по одному дрону-камикадзе с их последующей детонацией. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попал поселок Красное – установлено 5 прилетов, также село подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе... На территории округа силами территориальной самообороны сбит дрон-камикадзе", - написал Гладков.
По словам губернатора, в Белгородском районе поселки Дубовое, Октябрьский, села Никольское, Головино, Черемошное, Новая Деревня, Соломино, Репное и Журавлевка были атакованы 23 раза с беспилотников. В Борисовском районе села Березовка, Грузское и Богун-Городок подверглись атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Также по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 7 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов.
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"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка — зафиксировано 8 прилетов... По хутору Павловка выпущено 5 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью БПЛА. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 4 прилета… В Грайворонском городском округе по окраине села Новостроевка-Вторая выпущено 4 минометных снаряда", - добавил глава области.
В Краснояружском районе, по данным Гладкова, по селу Вязовое выпущено 4 минометных снаряда, также на окраине села средствами радиоэлектронной борьбы посажены два дрона противника. На территориях возле поселка Прилесье, сел Колотиловка, Вязовое и Графовка выпущено в сумме 8 минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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