https://ria.ru/20240510/obstrel-1945082226.html

При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы

При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы - РИА Новости, 10.05.2024

При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы

Две мирные жительницы погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:30

2024-05-10T12:30

2024-05-10T19:54

кировский район

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Две мирные жительницы погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Кировском районе в результате обстрела поселка шахты Абакумова по улице Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения", — заявил он.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в 10:25 выпустили по этому району три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Ранее в пятницу ведомство сообщило, что противник сбросил с беспилотника взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка. Кроме того, два частных дома оказались разрушены после атаки на Куйбышевский район столицы республики.Всего за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Погиб мирный житель, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 24 жилых дома.

https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Последствия обстрела Кировского района Донецка Последствия обстрела Кировского района Донецка, где погибли бабушка и ее внучка. 2024-05-10T12:30 true PT1M21S

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины, сцкк