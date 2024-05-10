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При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 10.05.2024 (обновлено: 19:54 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/obstrel-1945082226.html
При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы
При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы - РИА Новости, 10.05.2024
При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы
Две мирные жительницы погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:30
2024-05-10T19:54
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Две мирные жительницы погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Кировском районе в результате обстрела поселка шахты Абакумова по улице Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения", — заявил он.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в 10:25 выпустили по этому району три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Ранее в пятницу ведомство сообщило, что противник сбросил с беспилотника взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка. Кроме того, два частных дома оказались разрушены после атаки на Куйбышевский район столицы республики.Всего за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Погиб мирный житель, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 24 жилых дома.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк
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Последствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка, где погибли бабушка и ее внучка.
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины, сцкк
Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК
При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы

Кулемзин: две мирные жительницы погибли при атаке ВСУ на Кировский район Донецка

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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Две мирные жительницы погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В Кировском районе в результате обстрела поселка шахты Абакумова по улице Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения", — заявил он.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в 10:25 выпустили по этому району три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Ранее в пятницу ведомство сообщило, что противник сбросил с беспилотника взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка. Кроме того, два частных дома оказались разрушены после атаки на Куйбышевский район столицы республики.
Всего за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Погиб мирный житель, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 24 жилых дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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