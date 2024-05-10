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При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы
При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы - РИА Новости, 10.05.2024
При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы
Две мирные жительницы погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:30
2024-05-10T12:30
2024-05-10T19:54
кировский район
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алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Две мирные жительницы погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Кировском районе в результате обстрела поселка шахты Абакумова по улице Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения", — заявил он.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в 10:25 выпустили по этому району три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Ранее в пятницу ведомство сообщило, что противник сбросил с беспилотника взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка. Кроме того, два частных дома оказались разрушены после атаки на Куйбышевский район столицы республики.Всего за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Погиб мирный житель, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 24 жилых дома.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html
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Последствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка, где погибли бабушка и ее внучка.
2024-05-10T12:30
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При обстреле Донецка погибли две мирные жительницы
Кулемзин: две мирные жительницы погибли при атаке ВСУ на Кировский район Донецка