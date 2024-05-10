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Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:52 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/obstrel-1945077186.html
Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 10.05.2024
Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:52
2024-05-10T11:52
донецк
горловка
макеевка
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 05.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ с 8.50 по 10.55 выпустили 14 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка, Макеевке и Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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макеевка
донецкая народная республика
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донецк, горловка, макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили почти 20 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 05.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ВСУ с 8.50 по 10.55 выпустили 14 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка, Макеевке и Горловке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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