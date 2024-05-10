https://ria.ru/20240510/obstrel-1945065884.html

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области 9 мая

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области 9 мая - РИА Новости, 10.05.2024

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области 9 мая

Украинская армия в День Победы 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:04

2024-05-10T10:04

2024-05-10T10:04

херсонская область

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Украинская армия в День Победы 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим 9 мая 2024 года продолжил свои террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 20 прилетов", - сообщил источник. Под обстрелы попали 7 населенных пунктов области: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Царское, Каховка, Пролетарка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия, новая каховка