https://ria.ru/20240510/obstrel-1945065884.html
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области 9 мая
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области 9 мая - РИА Новости, 10.05.2024
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области 9 мая
Украинская армия в День Победы 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:04
2024-05-10T10:04
2024-05-10T10:04
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Украинская армия в День Победы 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим 9 мая 2024 года продолжил свои террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 20 прилетов", - сообщил источник. Под обстрелы попали 7 населенных пунктов области: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Царское, Каховка, Пролетарка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , происшествия, новая каховка
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области 9 мая
ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Украинская армия в День Победы 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим 9 мая 2024 года продолжил свои террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 20 прилетов", - сообщил источник.
Под обстрелы попали 7 населенных пунктов области: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Царское, Каховка, Пролетарка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.