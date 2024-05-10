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На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 10.05.2024 (обновлено: 10:44 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/npz-1945045486.html
На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание
На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание - РИА Новости, 10.05.2024
На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание
Возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T04:48
2024-05-10T10:44
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На территории ООО "Первый завод" произошло возгорание из-за падения беспилотника. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.Он также добавил, что на территории горят три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом. Объем емкостей — 50 кубометров, они заполнены не полностью — в трех примерно 20 кубометров дизтоплива, в четвертой — порядка шести кубометров мазута.Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии.
https://ria.ru/20240510/bespilotnik-1945039635.html
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происшествия, калужская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Россия
На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание

На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание из-за падения БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"На территории ООО "Первый завод" произошло возгорание из-за падения беспилотника. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что на территории горят три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом. Объем емкостей — 50 кубометров, они заполнены не полностью — в трех примерно 20 кубометров дизтоплива, в четвертой — порядка шести кубометров мазута.
Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии.
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьРоссия
 
 
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