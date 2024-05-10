https://ria.ru/20240510/nikaragua-1945050153.html

В Никарагуа прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы

В Никарагуа прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2024

В Никарагуа прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы

Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, прошли в Национальном университете Никарагуа, а также в учебном центре МВД России с участием... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T06:53

2024-05-10T06:53

2024-05-10T06:53

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россия

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александр хохоликов

день победы

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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, прошли в Национальном университете Никарагуа, а также в учебном центре МВД России с участием представителей дружественных стран, местных чиновников и студентов, сообщила РИА Новости секретарь посольства Елена Абдуллаева. "Девятого мая в Учебном центре МВД России в городе Манагуа состоялась торжественная церемония по случаю празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне... Под звучание гимнов России и Никарагуа почетный караул национальной полиции Никарагуа вынес государственные флаги двух стран. Участники возложили цветы к барельефу в память о сотрудниках органов правопорядка Российской Федерации и Республики Никарагуа, погибших при исполнении служебного долга", - рассказала Абдуллаева. В мероприятии в учебном центре МВД приняли участие посол России Александр Хохоликов, руководители национальной полиции Никарагуа, главы дипмиссий и дипломаты аккредитованных в Никарагуа дружественных стран, включая Абхазию, Кубу, Венесуэлу, Гондурас и Сальвадор, руководство и сотрудники центра МВД России и проходящие в нем обучение иностранные полицейские. Представители национальной полиции Никарагуа и дипкорпуса поздравили российских коллег с Днем Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о решающем вкладе советского народа в Победу над фашизмом и почтив память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Другие акции по случаю Дня Победы прошли накануне в Национальном университете Никарагуа UNAN с участием студентов и преподавателей, представителей научных, культурных и общественных кругов. В рамках международной патриотической акции "Сад Памяти" посол России и ректор UNAN Рамона Родригес Перес высадили туи возле мемориальной доски в честь 80-летия Сталинградской битвы. У расположенного на территории университета мемориального панно, посвященного городам-героям Великой Отечественной войны, прошла церемония возложения венков. Родригес отметила историческое значение победы над фашизмом и важность совместной работы по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в годы Второй мировой войны, недопущению фальсификации истории. Хохоликов в свою очередь выразил благодарность руководству университета за размещение на территории вуза мемориалов в честь Великой Победы, которые служат молодым поколениям напоминанием о подвиге советских героев, спасших мир от фашизма, и недопустимости повторения темных страниц истории в будущем.

https://ria.ru/20240510/kolumbiya-1945047576.html

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никарагуа

россия

манагуа (город)

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в мире, никарагуа, россия, манагуа (город), александр хохоликов , день победы