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Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО
Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО - РИА Новости, 10.05.2024
Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО
НАТО сейчас слаба и после украинского конфликта судьба альянса может быть незавидной, заявил в эфире Judging Freedom бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:14
2024-05-10T09:14
2024-05-10T09:14
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. НАТО сейчас слаба и после украинского конфликта судьба альянса может быть незавидной, заявил в эфире Judging Freedom бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну", — сказал он.Сейчас альянс слаб как никогда и пытается скрыть это, бряцая оружием, считает эксперт. Россия это прекрасно понимает, заключил Макгрегор.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
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в мире, россия, москва, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО
Макгрегор: НАТО развалится после украинского конфликта