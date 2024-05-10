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Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО - РИА Новости, 10.05.2024
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09:14 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/nato-1945058377.html
Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО
Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО - РИА Новости, 10.05.2024
Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО
НАТО сейчас слаба и после украинского конфликта судьба альянса может быть незавидной, заявил в эфире Judging Freedom бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:14
2024-05-10T09:14
в мире
россия
москва
дмитрий песков
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. НАТО сейчас слаба и после украинского конфликта судьба альянса может быть незавидной, заявил в эфире Judging Freedom бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну", — сказал он.Сейчас альянс слаб как никогда и пытается скрыть это, бряцая оружием, считает эксперт. Россия это прекрасно понимает, заключил Макгрегор.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
https://ria.ru/20240509/ssha-1944951230.html
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в мире, россия, москва, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО

Макгрегор: НАТО развалится после украинского конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. НАТО сейчас слаба и после украинского конфликта судьба альянса может быть незавидной, заявил в эфире Judging Freedom бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну", — сказал он.
Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В США обратили внимание на тревожный сигнал России
9 мая, 14:58
Сейчас альянс слаб как никогда и пытается скрыть это, бряцая оружием, считает эксперт. Россия это прекрасно понимает, заключил Макгрегор.
В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
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В миреРоссияМоскваДмитрий ПесковНАТОМинистерство обороны США
 
 
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