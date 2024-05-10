https://ria.ru/20240510/nato-1945058377.html

Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО

Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО - РИА Новости, 10.05.2024

Россия знает. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО

НАТО сейчас слаба и после украинского конфликта судьба альянса может быть незавидной, заявил в эфире Judging Freedom бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:14

2024-05-10T09:14

2024-05-10T09:14

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. НАТО сейчас слаба и после украинского конфликта судьба альянса может быть незавидной, заявил в эфире Judging Freedom бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну", — сказал он.Сейчас альянс слаб как никогда и пытается скрыть это, бряцая оружием, считает эксперт. Россия это прекрасно понимает, заключил Макгрегор.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.

https://ria.ru/20240509/ssha-1944951230.html

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в мире, россия, москва, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша