Рейтинг@Mail.ru
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.05.2024 (обновлено: 08:02 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины - РИА Новости, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
"Никаких сапог на земле", то есть никаких войск НАТО на Украине — такое обещание могут записать в декларации саммита альянса, который пройдет через два месяца в РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:00
2024-05-10T08:02
аналитика
украина
россия
дональд трамп
нато
евросоюз
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1945009042_0:0:1716:965_1920x0_80_0_0_eb35be342d954c5907ed7992c66835d6.jpg
"Никаких сапог на земле", то есть никаких войск НАТО на Украине — такое обещание могут записать в декларации саммита альянса, который пройдет через два месяца в Вашингтоне. Девятого июля лидеры стран НАТО соберутся в американской столице, чтобы отметить 75-летие организации и обсудить актуальные проблемы, важнейшей из которых, естественно, является помощь Украине. В частности, в совместной декларации и намечается прописать отказ от ввода войск на территорию "незалежной". Что это значит?Ровным счетом ничего: ведь альянс с самого начала заявлял, что не собирается воевать с Россией на Украине. То есть сейчас НАТО просто подтвердит то, о чем руководители и самого альянса, и входящих в него стран уже неоднократно говорили. Так зачем это делать еще раз?Затем, чтобы подчеркнуть миролюбие НАТО и его оборонительный характер? Заодно напомнив о решимости защищать каждый дюйм территории стран, входящих в альянс. Ведь главный атлантический тезис о необходимости поддержки Украины и недопущения победы России состоит в том, что поражение Киева поставит под угрозу безопасность стран НАТО и ЕС: "все знают", что после этого Путин нападет на Прибалтику, Польшу, Румынию, а там и до Германии дело дойдет.То есть НАТО будет защищать свою безопасность руками ВСУ — помогая оружием, боеприпасами и деньгами, но сама участвовать в войне не будет. И напоминает об этом в декларации. Логично?Не очень. Потому что главный смысл декларации саммита будет совсем в другом. В том, что координация военной помощи Украине переходит от США к НАТО — в том числе и руководство "группой Рамштайн". Если сейчас ею руководит министр обороны США, то теперь будет штаб-квартира НАТО в Брюсселе. То есть НАТО повышает степень своего участия в конфликте — и делает шаг по лестнице эскалации. И слова об отказе от отправки войск нужны лишь для отвлечения внимания от этого факта — на самом деле, ключевого.В "группу Рамштайн" ("Контактная группа по обороне Украины") входит более 50 стран — и лишь немногим более половины из них состоит в НАТО. То есть НАТО не только берет на себя организацию поставок вооружений Украине, но еще и неформально расширяется (за счет таких стран, как Япония, Австралия, Южная Корея). Понятно, что все эти ненатовские страны и так американские союзники, понятно, что встречи в формате "Рамштайн" и так порой проходили в штаб-квартире НАТО, — однако официальная передача полномочий имеет далеко не символическое значение.НАТО официально втягивается в конфликт на Украине — да, формально только поставками оружия и подготовкой военнослужащих — и США намеренно это делают. Не только потому, что хотят повысить вовлеченность Европы в конфликт, но и потому, что готовятся к ноябрьским президентским выборам у себя дома. Передача полномочий по координации помощи Украины от США к НАТО уменьшит возможности Дональда Трампа повлиять на ситуацию, если он победит на президентских выборах и захочет заставить Киев пойти на уступки Москве. В качестве президента Трамп, конечно, сможет влиять на масштабы американских поставок, но уже не сможет влиять на работу всей "группы Рамштайн". Она окажется в ведении НАТО — и тут возможности Вашингтона будут ограничены.То есть атлантисты по обе стороны океана готовятся к поражению Байдена в ноябре — и началу периода повышенной турбулентности в американской внутренней и внешней политике. Им крайне важно, чтобы он не сказался на способности Запада поддерживать Украину против России так долго, как это понадобится, чтобы Россия отступилась и согласилась с атлантизацией "незалежной". Запад готов даже отказаться от той части Украины, что уже контролируется Россией и включена в ее состав, но в обмен он хочет признания своего права забрать все остальное (через вступление сначала в ЕС, а потом и в НАТО).Категорическая неприемлимость подобного варианта для России до сих не осознается Западом (по крайней мере, большей частью элит) — там уверены в том, что смогут поддерживать Украину в боеспособном состоянии еще достаточно долго. А значит, и нет никакой необходимости пересматривать принципиальную установку о "неприемлемости победы России, которая станет поражением Европы". Подтверждение отказа от отправки войск поэтому никоим образом не свидетельствует об изменении настроений на Западе — в отличие, кстати, от рассуждений Макрона о теоретической возможности отправки французских сил. Потому что французский президент как раз лучше других чувствует возросшую вероятность обрушения Украины и пытается с помощью блефа давить на Россию.В реальности же войска стран НАТО могут оказаться на Украине только в одном случае: после коллапса этого временного государства. Именно тогда и возникнет вероятность оккупации части территории Украины — точнее, ее западных областей. Но и в этом случае они могут появиться на территории бывшей "незалежной" только при согласии (неофициальном) Москвы. Без этого ни НАТО в целом и ни одна из входящих в нее стран не решатся на этот шаг. Потому что в противном случае "сапоги на земле" обернутся ракетами в небе.
https://ria.ru/20240509/revolyutsiya-1944849252.html
https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1945009042_161:0:1469:981_1920x0_80_0_0_22d9672597ac83a4e00736b57b8a0a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, россия, дональд трамп, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, сша
Аналитика, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, США

США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
"Никаких сапог на земле", то есть никаких войск НАТО на Украине — такое обещание могут записать в декларации саммита альянса, который пройдет через два месяца в Вашингтоне. Девятого июля лидеры стран НАТО соберутся в американской столице, чтобы отметить 75-летие организации и обсудить актуальные проблемы, важнейшей из которых, естественно, является помощь Украине. В частности, в совместной декларации и намечается прописать отказ от ввода войск на территорию "незалежной". Что это значит?
Ровным счетом ничего: ведь альянс с самого начала заявлял, что не собирается воевать с Россией на Украине. То есть сейчас НАТО просто подтвердит то, о чем руководители и самого альянса, и входящих в него стран уже неоднократно говорили. Так зачем это делать еще раз?
Американские военные во время учений НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Будет революция. Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
9 мая, 06:47
Затем, чтобы подчеркнуть миролюбие НАТО и его оборонительный характер? Заодно напомнив о решимости защищать каждый дюйм территории стран, входящих в альянс. Ведь главный атлантический тезис о необходимости поддержки Украины и недопущения победы России состоит в том, что поражение Киева поставит под угрозу безопасность стран НАТО и ЕС: "все знают", что после этого Путин нападет на Прибалтику, Польшу, Румынию, а там и до Германии дело дойдет.
То есть НАТО будет защищать свою безопасность руками ВСУ — помогая оружием, боеприпасами и деньгами, но сама участвовать в войне не будет. И напоминает об этом в декларации. Логично?
Не очень. Потому что главный смысл декларации саммита будет совсем в другом. В том, что координация военной помощи Украине переходит от США к НАТО — в том числе и руководство "группой Рамштайн". Если сейчас ею руководит министр обороны США, то теперь будет штаб-квартира НАТО в Брюсселе. То есть НАТО повышает степень своего участия в конфликте — и делает шаг по лестнице эскалации. И слова об отказе от отправки войск нужны лишь для отвлечения внимания от этого факта — на самом деле, ключевого.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
8 мая, 08:53
В "группу Рамштайн" ("Контактная группа по обороне Украины") входит более 50 стран — и лишь немногим более половины из них состоит в НАТО. То есть НАТО не только берет на себя организацию поставок вооружений Украине, но еще и неформально расширяется (за счет таких стран, как Япония, Австралия, Южная Корея). Понятно, что все эти ненатовские страны и так американские союзники, понятно, что встречи в формате "Рамштайн" и так порой проходили в штаб-квартире НАТО, — однако официальная передача полномочий имеет далеко не символическое значение.
НАТО официально втягивается в конфликт на Украине — да, формально только поставками оружия и подготовкой военнослужащих — и США намеренно это делают. Не только потому, что хотят повысить вовлеченность Европы в конфликт, но и потому, что готовятся к ноябрьским президентским выборам у себя дома. Передача полномочий по координации помощи Украины от США к НАТО уменьшит возможности Дональда Трампа повлиять на ситуацию, если он победит на президентских выборах и захочет заставить Киев пойти на уступки Москве. В качестве президента Трамп, конечно, сможет влиять на масштабы американских поставок, но уже не сможет влиять на работу всей "группы Рамштайн". Она окажется в ведении НАТО — и тут возможности Вашингтона будут ограничены.
То есть атлантисты по обе стороны океана готовятся к поражению Байдена в ноябре — и началу периода повышенной турбулентности в американской внутренней и внешней политике. Им крайне важно, чтобы он не сказался на способности Запада поддерживать Украину против России так долго, как это понадобится, чтобы Россия отступилась и согласилась с атлантизацией "незалежной". Запад готов даже отказаться от той части Украины, что уже контролируется Россией и включена в ее состав, но в обмен он хочет признания своего права забрать все остальное (через вступление сначала в ЕС, а потом и в НАТО).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Категорическая неприемлимость подобного варианта для России до сих не осознается Западом (по крайней мере, большей частью элит) — там уверены в том, что смогут поддерживать Украину в боеспособном состоянии еще достаточно долго. А значит, и нет никакой необходимости пересматривать принципиальную установку о "неприемлемости победы России, которая станет поражением Европы". Подтверждение отказа от отправки войск поэтому никоим образом не свидетельствует об изменении настроений на Западе — в отличие, кстати, от рассуждений Макрона о теоретической возможности отправки французских сил. Потому что французский президент как раз лучше других чувствует возросшую вероятность обрушения Украины и пытается с помощью блефа давить на Россию.
В реальности же войска стран НАТО могут оказаться на Украине только в одном случае: после коллапса этого временного государства. Именно тогда и возникнет вероятность оккупации части территории Украины — точнее, ее западных областей. Но и в этом случае они могут появиться на территории бывшей "незалежной" только при согласии (неофициальном) Москвы. Без этого ни НАТО в целом и ни одна из входящих в нее стран не решатся на этот шаг. Потому что в противном случае "сапоги на земле" обернутся ракетами в небе.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад нашел новую надежду на крушение России
24 апреля, 08:00
 
АналитикаУкраинаРоссияДональд ТрампНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала