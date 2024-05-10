https://ria.ru/20240510/naemnik-1945050629.html

В Польше нашли могилу наемника, снимавшего убийство российского военного

В Польше нашли могилу наемника, снимавшего убийство российского военного - РИА Новости, 10.05.2024

В Польше нашли могилу наемника, снимавшего убийство российского военного

Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, снимавшего убийство российского бойца, находится на маленьком приходском кладбище в селе... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T07:04

2024-05-10T07:04

2024-05-10T14:34

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ВАРШАВА, 10 мая — РИА Новости. Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, снимавшего убийство российского бойца, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства, убедился корреспондент РИА Новости. "Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год", — написано на черной могильной плите. В правом верхнем углу — фотография Шереметы в военной форме.Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 21 год он решил переехать в Великобританию, но, как рассказывало Общественное ТВ Запорожья в декабре 2014 года, спустя десять лет влюбился в украинку Таню и решил жить на Украине. В интервью поляк выражал сожаление, что не смог поучаствовать в событиях на Майдане зимой 2013-2014 года. Кроме того, Шеремета утверждал, что проникся духом казачества и решил стать казаком. Он взял себе псевдоним Казак и примкнул к казачьему уличному театру. На его страницах в соцсетях много фото с характерными чубом и усами. На Украине у него родилась дочь. В 2017 году Шеремета один уехал в Британию, где два года учился в школе актерского мастерства Academy of Creative Training. На сайте школы его фотография стоит в списке выпускников 2019 года — уже без чуба. Профиль Шереметы до сих пор есть на платформе с вакансиями для актеров Mandy Network — он позиционирует себя как актер из Великобритании со знанием польского, английского и русского языков. Там же отражен и его актерский путь. Так, с 2018 по 2020 год он снялся в четырех фильмах, в списке ролей — "Бруно", "мужчина", "Богдан" и "Антон". В аккаунте Шереметы в YouTube есть только один из этих фильмов — 16-минутная мрачная короткометражка "Большая жертва Антона". У всех лент один режиссер — британец Дэнни Шайлер. После этого у будущего боевика была только одна роль — в 2021 году он сыграл "хозяина спа-салона" в рекламном проекте. Несмотря на отсутствие боевой подготовки, в начале марта 2022 года Шеремета завербовался в украинский Интернациональный легион, о чем объявил в коротком видео в соцсетях. Уже в июле он дал телеканалу Polsat интервью в качестве командира взвода и сообщил, что в легионе есть "коллеги из Японии и Колумбии", а также из Польши. Там же он рассказал о бое с российскими силами под Харьковом, где от его группы из 12 человек осталось всего трое. Сейчас некоторые страницы Шереметы в соцсетях зачищены, например в TikTok. Но в Instagram* все еще есть ролик, где за кадром звучит голос самого Шереметы. На этом видео он, предположительно, запечатлел, как добивали российского бойца в подбитой БМП. Гранату в люк бросил японский наемник. "Чтобы быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему", — так прокомментировал эти действия поляк. В том бою экипаж российской БМП из нескольких человек принял неравный бой с превосходящими силами противника, среди которых были и иностранные наемники. На фото и видео из зоны боевых действий Шеремета охотно позировал с оружием и в компании с другими боевиками. Он даже завел второй аккаунт в Facebook*, где пытался выкладывать "видеодневник", но его хватило всего на два дня. Последняя запись на его странице датирована 27 мая 2022 года. На ней восемь вооруженных людей просят пожертвовать им автомобили. Шеремета был убит под Артемовском 4 декабря 2022 года. Как рассказал изданию Onet наемник Михал Павиньский, поляка ликвидировали гранатой с дрона, он медленно истек кровью. В середине марта российское Минобороны сообщило, что за время спецоперации на Украину прибыли 2960 наемников из Польши, 1497 из них уже уничтожены. Польские власти никаких данных по числу своих граждан, участвующих в конфликте на Украине, не дают. Они также никак не препятствуют тому, чтобы поляки отправлялись воевать за киевский режим, хотя для участия в боевых действиях за границей требуется получить разрешение Министерства национальной обороны и МИД. Как показало расследование РИА Новости, могилы боевиков, воевавших на стороне Украины, есть и в Польше, и во Франции, в Германии, США и странах Балтии. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении наемников: по данным на середину марта, за все время спецоперации на Украину прибыло около 13,4 тысячи боевиков, почти шесть тысяч из них удалось ликвидировать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

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Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы Могила ликвидированного на Украине польского наемника – неудавшегося актера Януша Шереметы - находится на приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства, убедился корреспондент РИА Новости. Наемник завербовался в "интернациональный легион" ВСУ в начале марта 2022 года. В соцсетях он рассказывал, что в легионе есть "коллеги из Японии и Колумбии", и публиковал видео, как один из них, предположительно, добивал российского военного в подбитой БМП, бросив гранату в люк. Шеремету ликвидировали в декабре того же года под Артемовском. 2024-05-10T07:04 true PT0M32S

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