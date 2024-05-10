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Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram - РИА Новости, 10.05.2024
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07:14 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945051382.html
Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram
Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram - РИА Новости, 10.05.2024
Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram
Новый вид мошенников появился в Telegram - теперь злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T07:14
2024-05-10T07:14
общество
технологии
россия
telegram
роскачество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новый вид мошенников появился в Telegram - теперь злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта, также для прикрытия используют инвесторские каналы, ссылки для голосования и ботов для заработка, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Отмечается, что проблема взлома аккаунтов в этом мессенджере с каждым годом становится все более актуальной. Так, например, одно из исследований Роскачества показало, что 5% респондентов когда-либо подвергались взлому в Telegram. При рассмотрении этой цифры в контексте общего числа его пользователей в России, которое составляет 85 миллионов, получается, что более 4 миллионов пользователей могли столкнуться с подобной угрозой, подчеркнули эксперты. "В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества приходит большое количество жалоб на новый вид мошенничества в Telegram: потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами", - объяснили в организации. Однако в Telegram нет сбора заявок на удаление. Кроме того, в Роскачестве советуют остерегаться "экспертов" в области инвестиций, криптовалют и "выгодных вложений", которые связываются напрямую или рекламируют свои услуги в Telegram-каналах. "Не стоит верить обещаниям легкого заработка или покупать статус квалифицированного инвестора. В большинстве случаев такие предложения являются мошенническими. Вас должно насторожить, если "инвестор" плохо разбирается в теме, под его публикациями всегда закрыты комментарии, а после серии "успешных" сделок мошенник навязчиво предлагает вам передать собственный аккаунт в его временное пользование для того, чтобы "наглядно показать пример заработка", - пояснили там. При этом оказалось распространено и мошенничество с "ботами для заработка", где за регистрацию или участие в какой-то программе обещают моментально крупную сумму, а также схема, по которой злоумышленники отправляют пользователям сообщения с просьбой поддержать своего ребенка или знакомого в конкурсе и проголосовать за его работу на сайте соревнования. В связи с этим в организации напомнили о правилах безопасности: следует использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, не пренебрегать антивирусом, быть внимательными при переходе по ссылкам из Telegram, проверять URL в адресной строке, а также не делиться личными данными на подозрительных веб-сайтах, на которые был переход из мессенджера, и никому никогда не пересылать свои платежные данные.
https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html
https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945037103.html
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общество, технологии, россия, telegram, роскачество
Общество, Технологии, Россия, Telegram, Роскачество
Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram

Мошенники в Telegram придумали способ кражи аккаунта под видом техподдержки

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новый вид мошенников появился в Telegram - теперь злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта, также для прикрытия используют инвесторские каналы, ссылки для голосования и ботов для заработка, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Отмечается, что проблема взлома аккаунтов в этом мессенджере с каждым годом становится все более актуальной. Так, например, одно из исследований Роскачества показало, что 5% респондентов когда-либо подвергались взлому в Telegram. При рассмотрении этой цифры в контексте общего числа его пользователей в России, которое составляет 85 миллионов, получается, что более 4 миллионов пользователей могли столкнуться с подобной угрозой, подчеркнули эксперты.
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"В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества приходит большое количество жалоб на новый вид мошенничества в Telegram: потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами", - объяснили в организации.
Однако в Telegram нет сбора заявок на удаление. Кроме того, в Роскачестве советуют остерегаться "экспертов" в области инвестиций, криптовалют и "выгодных вложений", которые связываются напрямую или рекламируют свои услуги в Telegram-каналах.
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"Не стоит верить обещаниям легкого заработка или покупать статус квалифицированного инвестора. В большинстве случаев такие предложения являются мошенническими. Вас должно насторожить, если "инвестор" плохо разбирается в теме, под его публикациями всегда закрыты комментарии, а после серии "успешных" сделок мошенник навязчиво предлагает вам передать собственный аккаунт в его временное пользование для того, чтобы "наглядно показать пример заработка", - пояснили там.
При этом оказалось распространено и мошенничество с "ботами для заработка", где за регистрацию или участие в какой-то программе обещают моментально крупную сумму, а также схема, по которой злоумышленники отправляют пользователям сообщения с просьбой поддержать своего ребенка или знакомого в конкурсе и проголосовать за его работу на сайте соревнования.
В связи с этим в организации напомнили о правилах безопасности: следует использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, не пренебрегать антивирусом, быть внимательными при переходе по ссылкам из Telegram, проверять URL в адресной строке, а также не делиться личными данными на подозрительных веб-сайтах, на которые был переход из мессенджера, и никому никогда не пересылать свои платежные данные.
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