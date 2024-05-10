https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945051382.html

Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram

Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram - РИА Новости, 10.05.2024

Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram

Новый вид мошенников появился в Telegram - теперь злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T07:14

2024-05-10T07:14

2024-05-10T07:14

общество

технологии

россия

telegram

роскачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новый вид мошенников появился в Telegram - теперь злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта, также для прикрытия используют инвесторские каналы, ссылки для голосования и ботов для заработка, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Отмечается, что проблема взлома аккаунтов в этом мессенджере с каждым годом становится все более актуальной. Так, например, одно из исследований Роскачества показало, что 5% респондентов когда-либо подвергались взлому в Telegram. При рассмотрении этой цифры в контексте общего числа его пользователей в России, которое составляет 85 миллионов, получается, что более 4 миллионов пользователей могли столкнуться с подобной угрозой, подчеркнули эксперты. "В последнее время специалистам Центра цифровой экспертизы Роскачества приходит большое количество жалоб на новый вид мошенничества в Telegram: потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами", - объяснили в организации. Однако в Telegram нет сбора заявок на удаление. Кроме того, в Роскачестве советуют остерегаться "экспертов" в области инвестиций, криптовалют и "выгодных вложений", которые связываются напрямую или рекламируют свои услуги в Telegram-каналах. "Не стоит верить обещаниям легкого заработка или покупать статус квалифицированного инвестора. В большинстве случаев такие предложения являются мошенническими. Вас должно насторожить, если "инвестор" плохо разбирается в теме, под его публикациями всегда закрыты комментарии, а после серии "успешных" сделок мошенник навязчиво предлагает вам передать собственный аккаунт в его временное пользование для того, чтобы "наглядно показать пример заработка", - пояснили там. При этом оказалось распространено и мошенничество с "ботами для заработка", где за регистрацию или участие в какой-то программе обещают моментально крупную сумму, а также схема, по которой злоумышленники отправляют пользователям сообщения с просьбой поддержать своего ребенка или знакомого в конкурсе и проголосовать за его работу на сайте соревнования. В связи с этим в организации напомнили о правилах безопасности: следует использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, не пренебрегать антивирусом, быть внимательными при переходе по ссылкам из Telegram, проверять URL в адресной строке, а также не делиться личными данными на подозрительных веб-сайтах, на которые был переход из мессенджера, и никому никогда не пересылать свои платежные данные.

https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html

https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945037103.html

https://ria.ru/20240425/dipfeyk-1942173245.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, telegram, роскачество