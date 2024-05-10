https://ria.ru/20240510/moldavia-1945138693.html
В Молдавии намерены оштрафовать около 200 человек за георгиевские ленты
В Молдавии намерены оштрафовать около 200 человек за георгиевские ленты - РИА Новости, 10.05.2024
В Молдавии намерены оштрафовать около 200 человек за георгиевские ленты
В Кишиневе около 200 участников акции "Марш Победы" намерены оштрафовать за ношение георгиевских лент, заявила глава пресс-службы Генерального инспектората... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:02
2024-05-10T17:02
2024-05-10T19:19
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КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. В Кишиневе около 200 участников акции "Марш Победы" намерены оштрафовать за ношение георгиевских лент, заявила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции республики Диана Фетко в эфире общественного телеканала "Молдова-1"."Сто восемьдесят девять человек были зафиксированы как нарушители статьи 365-5 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова ("Ношение георгиевской ленты"). Личности 73 из них уже установлены, их ждут штрафы", — сказала она.По словам Фетко, в основном речь идет об участниках "Марша Победы", а также о руководителях оппозиционной Партии социалистов. Накануне Национальный координационный комитет "Победа" призвал жителей Молдавии не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, поскольку "за последние два года все, кого власти пытались привлечь за это к ответственности, выигрывали в судах". В четверг в Кишиневе состоялась многотысячная акция. В этом году к ней присоединились представители соцпартии и блока "Победа". При этом партийной символики на мероприятии не было — таково было одно из условий организаторов. Всего по стране более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах.В апреле 2022 года в республике вступил в силу запрет на ношение и распространение георгиевской ленты и символов V и Z. За это предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи до девяти тысяч леев (от 250 до 500 долларов). Конституционный суд страны постановил, что эта мера не противоречит местному законодательству, при этом наказывать за нарушение запрета можно только в случае, если эта символика использовалась для оправдания или прославления военной агрессии и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
https://ria.ru/20240509/kishinev-1944974288.html
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в мире, молдавия, кишинев, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, День Победы
В Молдавии намерены оштрафовать около 200 человек за георгиевские ленты
В Молдавии полиция намерена оштрафовать 189 человек за георгиевскую ленту
КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости.
В Кишиневе около 200 участников акции "Марш Победы" намерены оштрафовать за ношение георгиевских лент, заявила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции республики Диана Фетко в эфире общественного телеканала "Молдова-1".
"Сто восемьдесят девять человек были зафиксированы как нарушители статьи 365-5 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова ("Ношение георгиевской ленты"). Личности 73 из них уже установлены, их ждут штрафы", — сказала она.
По словам Фетко, в основном речь идет об участниках "Марша Победы", а также о руководителях оппозиционной Партии социалистов.
Накануне Национальный координационный комитет "Победа" призвал жителей Молдавии не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, поскольку "за последние два года все, кого власти пытались привлечь за это к ответственности, выигрывали в судах".
В четверг в Кишиневе состоялась многотысячная акция. В этом году к ней присоединились представители соцпартии и блока "Победа". При этом партийной символики на мероприятии не было — таково было одно из условий организаторов. Всего по стране более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах.
Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 были удостоены звания "Герой Советского Союза".
В апреле 2022 года в республике вступил в силу запрет на ношение и распространение георгиевской ленты и символов V и Z. За это предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи до девяти тысяч леев (от 250 до 500 долларов). Конституционный суд страны постановил, что эта мера не противоречит местному законодательству, при этом наказывать за нарушение запрета можно только в случае, если эта символика использовалась для оправдания или прославления военной агрессии и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.