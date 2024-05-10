https://ria.ru/20240510/mo-1945164946.html

В Белгородской области отразили массовую атаку ВСУ

В Белгородской области отразили массовую атаку ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024

В Белгородской области отразили массовую атаку ВСУ

Силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью, говорится в сообщении Министерства... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:07

2024-05-10T20:07

2024-05-10T21:40

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России."Около 19:45 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки на территорию России. <...> Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать снарядов (реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". — Прим. ред.), пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области", — заявили в ведомстве.Эта территория регулярно подвергается обстрелам со стороны армии противника. Так, в пятницу около 09:30 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха".Кроме того, в течение дня ВСУ безуспешно пытались атаковать регион с помощью дронов: в 11:30, 12:00, 12:45, 13:00, 14:00, 14:15 и 20:00 мск.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240510/pvo-1945048939.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины