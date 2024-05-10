https://ria.ru/20240510/mishustin-1945151250.html

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром - РИА Новости, 10.05.2024

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:14

2024-05-10T18:14

2024-05-10T19:18

владимир путин

михаил мишустин

политика

россия

дмитрий медведев

госдума рф

вячеслав володин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщила пресс-служба Кремля."Президент В. В. Путин подписал Указ "О Председателе Правительства Российской Федерации". <...> В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства", — говорится в документе.В пятницу утром глава государства внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Госдумы. Нижняя палата парламента на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром и направила постановление президенту страны. Теперь новый председатель кабмина должен в течение недели представить Путину предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД).Нижняя палата парламента принимает решения не позднее недельного срока. Как уточнил спикер ведомства Вячеслав Володин, в понедельник, 13 мая, депутаты рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая, — на должности министров. Далее все назначения должен утвердить президент.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.Четыре года премьерства МишустинаВ январе 2020-го президент отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и внес в Думу кандидатуру Михаила Мишустина — на тот момент руководителя Федеральной налоговой службы. Впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 за, 41 воздержался.Новый кабмин, сформированный 21 января, практически сразу столкнулся с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Тем не менее правительству удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.После начала спецоперации против России ввели множество санкций, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как не раз отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом.По его словам, в отличие от недружественных стран, российская экономика укрепляется. Так, с 2020 по 2022-й ВВП вырос на 4,7 процента, а в прошлом году — более чем на три.В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабмину Мишустина: 58 процентов респондентов положительно оценивают работу правительства под его руководством. Личный рейтинг премьера еще выше — 60 процентов одобрения.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945121605.html

https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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владимир путин, михаил мишустин, политика, россия, дмитрий медведев, госдума рф, вячеслав володин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)