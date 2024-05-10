https://ria.ru/20240510/mishustin-1945126148.html

Мишустин посоветуется с Путиным о кандидатуре первого вице-премьера

Мишустин посоветуется с Путиным о кандидатуре первого вице-премьера - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин посоветуется с Путиным о кандидатуре первого вице-премьера

Кандидат на должность премьер-министра РФ, и.о. главы правительства Михаил Мишустин сообщил, что посоветуется с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:58

2024-05-10T15:58

2024-05-10T15:58

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

валерий гартунг

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945115634_0:1857:2048:3009_1920x0_80_0_0_89453316718d33ae6cffb530c3b4b701.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ, и.о. главы правительства Михаил Мишустин сообщил, что посоветуется с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности назначения курирующего промышленность вице-премьера своим первым заместителем. Депутат Валерий Гартунг в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы, на котором происходит представление кандидата на должность председателя правительства, предложил Мишустину при формировании структуры кабмина предусмотреть для вице-премьера, курирующего промышленность, должность первого вице-премьера. "Я посоветуюсь с президентом", - ответил Мишустин.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104077.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, валерий гартунг, госдума рф