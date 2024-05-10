https://ria.ru/20240510/mishustin-1945126148.html
Мишустин посоветуется с Путиным о кандидатуре первого вице-премьера
Мишустин посоветуется с Путиным о кандидатуре первого вице-премьера - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин посоветуется с Путиным о кандидатуре первого вице-премьера
Кандидат на должность премьер-министра РФ, и.о. главы правительства Михаил Мишустин сообщил, что посоветуется с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:58
2024-05-10T15:58
2024-05-10T15:58
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ, и.о. главы правительства Михаил Мишустин сообщил, что посоветуется с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности назначения курирующего промышленность вице-премьера своим первым заместителем. Депутат Валерий Гартунг в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы, на котором происходит представление кандидата на должность председателя правительства, предложил Мишустину при формировании структуры кабмина предусмотреть для вице-премьера, курирующего промышленность, должность первого вице-премьера. "Я посоветуюсь с президентом", - ответил Мишустин.
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, валерий гартунг, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Валерий Гартунг, Госдума РФ
Мишустин посоветуется с Путиным о кандидатуре первого вице-премьера
Михаил Мишустин посоветуется с Путиным о кандидатуре первого вице-премьера
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ, и.о. главы правительства Михаил Мишустин сообщил, что посоветуется с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности назначения курирующего промышленность вице-премьера своим первым заместителем.
Депутат Валерий Гартунг в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы, на котором происходит представление кандидата на должность председателя правительства, предложил Мишустину при формировании структуры кабмина предусмотреть для вице-премьера, курирующего промышленность, должность первого вице-премьера.
"Я посоветуюсь с президентом", - ответил Мишустин.