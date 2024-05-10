https://ria.ru/20240510/mishustin-1945117355.html

Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов

Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов

Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов кабмина, которые не отвечают... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:20

2024-05-10T15:20

2024-05-10T15:20

политика

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов кабмина, которые не отвечают на звонки депутатов, и пообещал разобраться. Ранее Володин подчеркнул, что есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа, парламентарии не могут дозвониться до министров. "Если кто кому не перезвонил, даже исполняющие обязанности, сегодня же разберемся, просьба список сделать, кто не получил обратную связь", - сказал Мишустин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы: представление кандидата на должность председателя правительства РФ.

https://ria.ru/20240510/volodin-1945115204.html

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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф