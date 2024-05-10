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Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов - РИА Новости, 10.05.2024
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15:20 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945117355.html
Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов
Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов
Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов кабмина, которые не отвечают... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:20
2024-05-10T15:20
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов кабмина, которые не отвечают на звонки депутатов, и пообещал разобраться. Ранее Володин подчеркнул, что есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа, парламентарии не могут дозвониться до министров. "Если кто кому не перезвонил, даже исполняющие обязанности, сегодня же разберемся, просьба список сделать, кто не получил обратную связь", - сказал Мишустин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы: представление кандидата на должность председателя правительства РФ.
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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов

Михаил Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов кабмина, которые не отвечают на звонки депутатов, и пообещал разобраться.
Ранее Володин подчеркнул, что есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа, парламентарии не могут дозвониться до министров.
"Если кто кому не перезвонил, даже исполняющие обязанности, сегодня же разберемся, просьба список сделать, кто не получил обратную связь", - сказал Мишустин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы: представление кандидата на должность председателя правительства РФ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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