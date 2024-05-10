https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104951.html

Мишустин рассказал, на чем правительство сфокусируется в следующем году

Мишустин рассказал, на чем правительство сфокусируется в следующем году - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин рассказал, на чем правительство сфокусируется в следующем году

Правительство РФ до конца года планирует распространить цифровой формат на оставшиеся меры соцзащиты, а в следующем году сфокусируется на упрощении получения... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:38

2024-05-10T14:38

2024-05-10T14:38

россия

михаил мишустин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ до конца года планирует распространить цифровой формат на оставшиеся меры соцзащиты, а в следующем году сфокусируется на упрощении получения региональных льгот, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме. В ходе выступления Мишустин напомнил о внедрении принципов социального казначейства. Они подразумевают, что помощь государства должна оказываться автоматически или на основе только одного заявления. "В этот формат перевели около сорока федеральных мер. До конца года распространим его на оставшиеся. И со следующего – сфокусируемся на упрощении получения региональных льгот", - сказал Мишустин. Мишустин заметил, что на днях правительство утвердило единые требования к назначению поддержки на всех уровнях. "По сути – установили общий порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от места проживания", - сказал и.о. премьера. Он добавил, что при введении изменений нужно смотреть с помощью обратной связи насколько понятно и комфортно организованы сервисы для людей и с учетом этого корректировать процессы. Также необходимо оставить право для россиян лично обращаться за нужными услугами, если для кого-то такой вариант предпочтительнее.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104077.html

https://ria.ru/20240510/matkap-1945103784.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, политика