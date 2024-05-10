https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104210.html

Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям

Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям

Около 3 триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете РФ на меры поддержки семей в 2024 году, важно совершенствовать действующие инструменты помощи,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:33

2024-05-10T14:33

2024-05-10T14:42

россия

госдума рф

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_0:127:3213:1934_1920x0_80_0_0_6fbabde7b32f3bc18535f221bd32fdcb.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 3 триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете РФ на меры поддержки семей в 2024 году, важно совершенствовать действующие инструменты помощи, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что в РФ около 24,5 миллиона семей, в которых растет 30 миллионов детей.Мишустин напомнил, что в РФ создана целостная система государственной поддержки семей с детьми."Объем средств, предусмотренный в федеральном бюджете на социальные меры для семей в этом году, составляет около трех триллионов рублей. Вы, уважаемые депутаты, участвовали в его формировании. И вместе нам важно совершенствовать действующие инструменты помощи. Повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945105365.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, михаил мишустин