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Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям - РИА Новости, 10.05.2024
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14:33 10.05.2024 (обновлено: 14:42 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104210.html
Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям
Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям
Около 3 триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете РФ на меры поддержки семей в 2024 году, важно совершенствовать действующие инструменты помощи,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:33
2024-05-10T14:42
россия
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 3 триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете РФ на меры поддержки семей в 2024 году, важно совершенствовать действующие инструменты помощи, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что в РФ около 24,5 миллиона семей, в которых растет 30 миллионов детей.Мишустин напомнил, что в РФ создана целостная система государственной поддержки семей с детьми."Объем средств, предусмотренный в федеральном бюджете на социальные меры для семей в этом году, составляет около трех триллионов рублей. Вы, уважаемые депутаты, участвовали в его формировании. И вместе нам важно совершенствовать действующие инструменты помощи. Повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным", - сказал Мишустин.
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россия, госдума рф, михаил мишустин
Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям

Мишустин: на меры поддержки семей предусмотрено около 3 триллионов рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 3 триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете РФ на меры поддержки семей в 2024 году, важно совершенствовать действующие инструменты помощи, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что в РФ около 24,5 миллиона семей, в которых растет 30 миллионов детей.
Мишустин напомнил, что в РФ создана целостная система государственной поддержки семей с детьми.
"Объем средств, предусмотренный в федеральном бюджете на социальные меры для семей в этом году, составляет около трех триллионов рублей. Вы, уважаемые депутаты, участвовали в его формировании. И вместе нам важно совершенствовать действующие инструменты помощи. Повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным", - сказал Мишустин.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин: правительство подходит к поддержке семей более широко
Вчера, 14:41
 
РоссияГосдума РФМихаил Мишустин
 
 
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