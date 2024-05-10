https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104210.html
Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям
Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям
Около 3 триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете РФ на меры поддержки семей в 2024 году, важно совершенствовать действующие инструменты помощи,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:33
2024-05-10T14:33
2024-05-10T14:42
россия
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 3 триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете РФ на меры поддержки семей в 2024 году, важно совершенствовать действующие инструменты помощи, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что в РФ около 24,5 миллиона семей, в которых растет 30 миллионов детей.Мишустин напомнил, что в РФ создана целостная система государственной поддержки семей с детьми."Объем средств, предусмотренный в федеральном бюджете на социальные меры для семей в этом году, составляет около трех триллионов рублей. Вы, уважаемые депутаты, участвовали в его формировании. И вместе нам важно совершенствовать действующие инструменты помощи. Повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945105365.html
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россия, госдума рф, михаил мишустин
Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о важности совершенствования инструментов помощи семьям
Мишустин: на меры поддержки семей предусмотрено около 3 триллионов рублей
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 3 триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете РФ на меры поддержки семей в 2024 году, важно совершенствовать действующие инструменты помощи, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что в РФ около 24,5 миллиона семей, в которых растет 30 миллионов детей.
Мишустин напомнил, что в РФ создана целостная система государственной поддержки семей с детьми.
"Объем средств, предусмотренный в федеральном бюджете на социальные меры для семей в этом году, составляет около трех триллионов рублей. Вы, уважаемые депутаты, участвовали в его формировании. И вместе нам важно совершенствовать действующие инструменты помощи. Повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным", - сказал Мишустин.