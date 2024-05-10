Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 10.05.2024 (обновлено: 14:30 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945100822.html
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста
Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что не только государство, но и ответственный бизнес будет наращивать инвестиции, РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:24
2024-05-10T14:30
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945102210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78547f626e570a54173fceac724a2211.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что не только государство, но и ответственный бизнес будет наращивать инвестиции, об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме."Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего – через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов. Ну и для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и ответственный бизнес будут этому способствовать", - сказал Мишустин.Это должно происходить в том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке, добавил он.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945102210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4eb7fb1c3ae4db55712cd091ebd4c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Правительство РФ
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста

Мишустин: необходимо развернуть новую модель экономического роста

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что не только государство, но и ответственный бизнес будет наращивать инвестиции, об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме.
"Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего – через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов. Ну и для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и ответственный бизнес будут этому способствовать", - сказал Мишустин.
Это должно происходить в том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке, добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала