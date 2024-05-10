https://ria.ru/20240510/mishustin-1945100822.html
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста
Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что не только государство, но и ответственный бизнес будет наращивать инвестиции, РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:24
2024-05-10T14:24
2024-05-10T14:30
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что не только государство, но и ответственный бизнес будет наращивать инвестиции, об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме."Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего – через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов. Ну и для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и ответственный бизнес будут этому способствовать", - сказал Мишустин.Это должно происходить в том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Правительство РФ
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста
Мишустин: необходимо развернуть новую модель экономического роста
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что не только государство, но и ответственный бизнес будет наращивать инвестиции, об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме.
"Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего – через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов. Ну и для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и ответственный бизнес будут этому способствовать", - сказал Мишустин.
Это должно происходить в том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке, добавил он.