https://ria.ru/20240510/mishustin-1945100822.html

Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста

Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста

Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что не только государство, но и ответственный бизнес будет наращивать инвестиции, РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:24

2024-05-10T14:24

2024-05-10T14:30

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что не только государство, но и ответственный бизнес будет наращивать инвестиции, об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме."Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего – через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов. Ну и для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и ответственный бизнес будут этому способствовать", - сказал Мишустин.Это должно происходить в том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке, добавил он.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф