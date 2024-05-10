https://ria.ru/20240510/mishustin-1945099527.html

Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера - РИА Новости, 10.05.2024

Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:19

2024-05-10T14:19

2024-05-10T15:24

политика

госдума рф

михаил мишустин

гарри минх

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства заявил, что у палат парламента РФ очень серьезный объем контрольно-кадровых полномочий по формированию правительства."У палат (парламента - ред.), и в особенности у Государственной Думы, очень серьезный объем контрольных кадровых полномочий в процедуре формирования правительства. И первым шагом, первым этапом на этом пути, является как раз сегодняшний вопрос, рассмотрение той кандидатуры, которую выбрал президент Российской Федерации. И, как вы знаете, в этой процедуре именно председатель правительства сегодня играет одну из серьезных ролей", - сказал он.Также он отметил, что кандидат на должность главы правительства, выбранный президентом, исполняющий обязанности главы кабина Михаил Мишустин, неоднократно выступал в Госдуме с отчетами, причем последний его отчет поддержали все фракции."Я прошу вас, уважаемые депутаты Государственной Думы, поддержать выбор президента Российской Федерации и после соответствующей процедуры, которая нам предстоит, утвердить Михаила Владимировича Мишустина председателем правительства Российской Федерации", - сказал полпред президента.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945088123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, госдума рф, михаил мишустин, гарри минх