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Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера - РИА Новости, 10.05.2024
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14:19 10.05.2024 (обновлено: 15:24 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945099527.html
Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера
Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера - РИА Новости, 10.05.2024
Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера
Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:19
2024-05-10T15:24
политика
госдума рф
михаил мишустин
гарри минх
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства заявил, что у палат парламента РФ очень серьезный объем контрольно-кадровых полномочий по формированию правительства."У палат (парламента - ред.), и в особенности у Государственной Думы, очень серьезный объем контрольных кадровых полномочий в процедуре формирования правительства. И первым шагом, первым этапом на этом пути, является как раз сегодняшний вопрос, рассмотрение той кандидатуры, которую выбрал президент Российской Федерации. И, как вы знаете, в этой процедуре именно председатель правительства сегодня играет одну из серьезных ролей", - сказал он.Также он отметил, что кандидат на должность главы правительства, выбранный президентом, исполняющий обязанности главы кабина Михаил Мишустин, неоднократно выступал в Госдуме с отчетами, причем последний его отчет поддержали все фракции."Я прошу вас, уважаемые депутаты Государственной Думы, поддержать выбор президента Российской Федерации и после соответствующей процедуры, которая нам предстоит, утвердить Михаила Владимировича Мишустина председателем правительства Российской Федерации", - сказал полпред президента.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945088123.html
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политика, госдума рф, михаил мишустин, гарри минх
Политика, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Гарри Минх
Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

Полпред Минх рекомендовал ГД поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства заявил, что у палат парламента РФ очень серьезный объем контрольно-кадровых полномочий по формированию правительства.
"У палат (парламента - ред.), и в особенности у Государственной Думы, очень серьезный объем контрольных кадровых полномочий в процедуре формирования правительства. И первым шагом, первым этапом на этом пути, является как раз сегодняшний вопрос, рассмотрение той кандидатуры, которую выбрал президент Российской Федерации. И, как вы знаете, в этой процедуре именно председатель правительства сегодня играет одну из серьезных ролей", - сказал он.
Также он отметил, что кандидат на должность главы правительства, выбранный президентом, исполняющий обязанности главы кабина Михаил Мишустин, неоднократно выступал в Госдуме с отчетами, причем последний его отчет поддержали все фракции.
«
"Я прошу вас, уважаемые депутаты Государственной Думы, поддержать выбор президента Российской Федерации и после соответствующей процедуры, которая нам предстоит, утвердить Михаила Владимировича Мишустина председателем правительства Российской Федерации", - сказал полпред президента.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Владимир Путин и Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Путин призвал Мишустина собраться и работать без пауз
Вчера, 13:09
 
ПолитикаГосдума РФМихаил МишустинГарри Минх
 
 
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