https://ria.ru/20240510/mishustin-1945085394.html

Мишустин проводит встречу с фракцией ЛДПР

Мишустин проводит встречу с фракцией ЛДПР - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин проводит встречу с фракцией ЛДПР

Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин представил в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:49

2024-05-10T12:49

2024-05-10T14:09

политика

лдпр

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин представил в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства, проводит встречу с фракцией ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости.Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит его кандидатуру. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее в пятницу заявил, что его фракция поддержит кандидатуру Мишустина. По его словам, Мишустин "возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом".Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945084173.html

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политика, лдпр, россия, михаил мишустин