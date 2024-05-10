Мишустин проводит встречу с фракцией ЛДПР
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами думской фракции ЛДПР
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами думской фракции ЛДПР
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин представил в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства, проводит встречу с фракцией ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит его кандидатуру. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее в пятницу заявил, что его фракция поддержит кандидатуру Мишустина. По его словам, Мишустин "возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом".
Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.