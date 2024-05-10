Рейтинг@Mail.ru
Мишустин проводит встречу с фракцией ЛДПР - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 10.05.2024 (обновлено: 14:09 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945085394.html
Мишустин проводит встречу с фракцией ЛДПР
Мишустин проводит встречу с фракцией ЛДПР - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин проводит встречу с фракцией ЛДПР
Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин представил в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:49
2024-05-10T14:09
политика
лдпр
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945097082_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_35b107c0414948e9f5c0976f7b3fb105.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин представил в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства, проводит встречу с фракцией ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости.Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит его кандидатуру. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее в пятницу заявил, что его фракция поддержит кандидатуру Мишустина. По его словам, Мишустин "возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом".Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945084173.html
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945083079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945097082_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_2ace4cc6e4a18c888521bfc4fdfcd7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, лдпр, россия, михаил мишустин
Политика, ЛДПР, Россия, Михаил Мишустин

Мишустин проводит встречу с фракцией ЛДПР

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами думской фракции ЛДПР
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами думской фракции ЛДПР - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами думской фракции ЛДПР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин представил в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства, проводит встречу с фракцией ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит его кандидатуру. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Сенатор назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны
Вчера, 12:42
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее в пятницу заявил, что его фракция поддержит кандидатуру Мишустина. По его словам, Мишустин "возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом".
Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Харитонов отметил работоспособность и энергичность Мишустина
Вчера, 12:35
 
ПолитикаЛДПРРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала