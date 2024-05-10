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Харитонов отметил работоспособность и энергичность Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024
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12:35 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945083079.html
Харитонов отметил работоспособность и энергичность Мишустина
Харитонов отметил работоспособность и энергичность Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024
Харитонов отметил работоспособность и энергичность Мишустина
Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин отзывчивый и всегда идёт на контакт, сказал журналистам глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:35
2024-05-10T12:35
политика
россия
михаил мишустин
николай харитонов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин отзывчивый и всегда идёт на контакт, сказал журналистам глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). "И самое главное - он всегда идёт на контакт, в отличие от многих... он отзывчивый, он пытается всегда решить, вникнуть в проблему. Это очень важно и очень дорого, поэтому фракция, не сомневаюсь, поддержит", - сказал Харитонов. Он также отметил работоспособность и энергичность Мишустина. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.
https://ria.ru/20240510/premer-1945056880.html
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политика, россия, михаил мишустин, николай харитонов
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Николай Харитонов
Харитонов отметил работоспособность и энергичность Мишустина

Харитонов заявил, что Мишустин всегда идет на контакт

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин отзывчивый и всегда идёт на контакт, сказал журналистам глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
"И самое главное - он всегда идёт на контакт, в отличие от многих... он отзывчивый, он пытается всегда решить, вникнуть в проблему. Это очень важно и очень дорого, поэтому фракция, не сомневаюсь, поддержит", - сказал Харитонов.
Он также отметил работоспособность и энергичность Мишустина.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Володин рассказал о голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьера
Вчера, 08:58
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинНиколай Харитонов
 
 
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