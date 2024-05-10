https://ria.ru/20240510/mishustin-1945083079.html

Харитонов отметил работоспособность и энергичность Мишустина

Харитонов отметил работоспособность и энергичность Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024

Харитонов отметил работоспособность и энергичность Мишустина

Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин отзывчивый и всегда идёт на контакт, сказал журналистам глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:35

2024-05-10T12:35

2024-05-10T12:35

политика

россия

михаил мишустин

николай харитонов

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин отзывчивый и всегда идёт на контакт, сказал журналистам глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). "И самое главное - он всегда идёт на контакт, в отличие от многих... он отзывчивый, он пытается всегда решить, вникнуть в проблему. Это очень важно и очень дорого, поэтому фракция, не сомневаюсь, поддержит", - сказал Харитонов. Он также отметил работоспособность и энергичность Мишустина. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.

https://ria.ru/20240510/premer-1945056880.html

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политика, россия, михаил мишустин, николай харитонов