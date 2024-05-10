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Мишустин прибыл в Госдуму - РИА Новости, 10.05.2024
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12:12 10.05.2024 (обновлено: 12:36 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945079719.html
Мишустин прибыл в Госдуму
Мишустин прибыл в Госдуму - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин прибыл в Госдуму
Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост главы правительства, передает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:12
2024-05-10T12:36
политика
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост главы правительства, передает корреспондент РИА Новости. Пленарное заседание запланировано на 14:00. До этого Мишустин пообщается с парламентскими фракциями. Первой стала встреча с депутатами от КПРФ."В условиях СВО изменение кадрового состава кабинета министров ожидается минимальное", — написала в Telegram-канале депутат Ирина Филатова.В соответствии с законом, правительство сложило полномочия в день инаугурации президента, 7 мая. Владимир Путин предложил переназначить Мишустина на должность премьер-министра и внес его кандидатуру на рассмотрение парламента. Соответствующий документ датирован 9 мая.Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. Тогда впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 проголосовали за, 41 воздержался.Новое правительство практически сразу столкнулось с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Кабмину удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.В 2022-м, после начала СВО, на Россию наложили санкции, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как неоднократно отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. Экономика России, по его словам, укрепляется, в отличие от недружественных стран. С 2020 по 2022 год ВВП вырос на 4,7 процента, в прошлом году — более чем на три процента.В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабинету Мишустина: 58 процентов оценили его работу положительно. У премьер-министра личный рейтинг еще выше — 60 процентов одобрения.
https://ria.ru/20240506/putin-1944183958.html
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политика, госдума рф, михаил мишустин
Политика, Госдума РФ, Михаил Мишустин

Мишустин прибыл в Госдуму

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Пленарное заседание запланировано на 14:00. До этого Мишустин пообщается с парламентскими фракциями.
Первой стала встреча с депутатами от КПРФ.
"В условиях СВО изменение кадрового состава кабинета министров ожидается минимальное", — написала в Telegram-канале депутат Ирина Филатова.
В соответствии с законом, правительство сложило полномочия в день инаугурации президента, 7 мая. Владимир Путин предложил переназначить Мишустина на должность премьер-министра и внес его кандидатуру на рассмотрение парламента. Соответствующий документ датирован 9 мая.

Президент назначает главу правительства после того, как его кандидатуру утвердит Госдума. Новый премьер-министр в течение недели должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД). Если депутаты одобрят, президент обязан утвердить все назначения. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультаций с Советом Федерации.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина
6 мая, 16:11
Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. Тогда впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 проголосовали за, 41 воздержался.
Новое правительство практически сразу столкнулось с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Кабмину удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.
В 2022-м, после начала СВО, на Россию наложили санкции, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как неоднократно отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. Экономика России, по его словам, укрепляется, в отличие от недружественных стран. С 2020 по 2022 год ВВП вырос на 4,7 процента, в прошлом году — более чем на три процента.
В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабинету Мишустина: 58 процентов оценили его работу положительно. У премьер-министра личный рейтинг еще выше — 60 процентов одобрения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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