Мишустин прибыл в Госдуму
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Пленарное заседание запланировано на 14:00. До этого Мишустин пообщается с парламентскими фракциями.
Первой стала встреча с депутатами от КПРФ.
"В условиях СВО изменение кадрового состава кабинета министров ожидается минимальное", — написала в Telegram-канале депутат Ирина Филатова.
В соответствии с законом, правительство сложило полномочия в день инаугурации президента, 7 мая. Владимир Путин предложил переназначить Мишустина на должность премьер-министра и внес его кандидатуру на рассмотрение парламента. Соответствующий документ датирован 9 мая.
Президент назначает главу правительства после того, как его кандидатуру утвердит Госдума. Новый премьер-министр в течение недели должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД). Если депутаты одобрят, президент обязан утвердить все назначения. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультаций с Советом Федерации.
Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. Тогда впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 проголосовали за, 41 воздержался.
Новое правительство практически сразу столкнулось с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Кабмину удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.
В 2022-м, после начала СВО, на Россию наложили санкции, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как неоднократно отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. Экономика России, по его словам, укрепляется, в отличие от недружественных стран. С 2020 по 2022 год ВВП вырос на 4,7 процента, в прошлом году — более чем на три процента.
В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабинету Мишустина: 58 процентов оценили его работу положительно. У премьер-министра личный рейтинг еще выше — 60 процентов одобрения.