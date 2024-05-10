https://ria.ru/20240510/migratsiya-1945127584.html

Миронов призвал решить проблему миграции после ЧП с автобусом в Петербурге

Миронов призвал решить проблему миграции после ЧП с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Миронов призвал решить проблему миграции после ЧП с автобусом в Петербурге

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал навести порядок с мигрантами после ЧП с автобусом в Петербурге, об этом он заявил в ходе... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:05

2024-05-10T16:05

2024-05-10T16:30

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал навести порядок с мигрантами после ЧП с автобусом в Петербурге, об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме.Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, были 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП."Не могу не сказать, сердце кровью обливается, сегодня в моем родном городе Петербурге произошло страшное ЧП: автобус пассажирский упал в Мойку. Водитель - представитель одной из среднеазиатских стран. Гражданин России. Я всё оставляю за скобками. Я сейчас смотрел видео: то, что водитель не "в адеквате", может быть сердечный (приступ), пускай следствие разберется. Но такое ощущение, что… не буду ничего дальше говорить. Надо наводить порядок", - сказал Миронов."И в этой связи наше предложение, и мы же внесли законопроект: запретить в общественном транспорте работать мигрантам, запретить работать в школах, запретить в системе образования", - добавил Миронов.Он также отметил, что, например, в ОАЭ для работы мигрантов существует определенная система - "кафала". "Это то, что в Советском Союзе использовалось - вахтовый метод: под определенные работы приехали, отработали - до свидания. Ни гражданства, никаких вам преференций, ничего", - объяснил Миронов."Когда нам говорят, что без мигрантов ничего не получится - да все получится, адекватные деньги надо платить", - добавил он.

https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html

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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге 2024-05-10T16:05 true PT0M55S

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санкт-петербург, сергей миронов, госдума рф, россия, оаэ, общество