https://ria.ru/20240510/migranty-1945135901.html

Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, заявил Нечаев

Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, заявил Нечаев - РИА Новости, 10.05.2024

Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, заявил Нечаев

Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, поскольку экономике требуются инженеры новой формации, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:48

2024-05-10T16:48

2024-05-10T17:16

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, поскольку экономике требуются инженеры новой формации, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Мы видим, что этот кадровый голод, который в России сейчас появился, я согласен, что его мы не закроем мигрантами, потому что это другое качество рабочей силы, чем которое нам здесь нужно", - сказал Нечаев на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. "Но у нас есть отрасли, например, атомная промышленность - не хватает шесть тысяч специалистов, авиапром - по оценкам, 14 тысяч специалистов, нужны инженеры новой формации. Мы мигрантами это сегодня не решим", - подчеркнул он. В качестве мер, которые могут способствовать решению данной проблемы, Нечаев предложил увеличение зарплат, а также предоставление ряду специалистов отсрочки от армии. "Действительно, просто больше платить, с одной стороны. Но нужно делать меры, которые не стоят денег, например, в оборонке есть отсрочка от армии. Давайте введем ее и в тех отраслях, которые мы считаем приоритетными, правительство считает приоритетными, - это робототехника, радиоэлектроника, среднетоннажная химия, машиностроение и станкостроение. Это не стоит денег, отсрочка, но она показывает внимание к людям этих профессий в России", - добавил Нечаев.

https://ria.ru/20240510/migratsiya-1945127584.html

https://ria.ru/20240107/migranty-1920044281.html

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россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, общество