https://ria.ru/20240510/middleton-1945159109.html

Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон - РИА Новости, 10.05.2024

Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон

У принцессы Уэльской Кэтрин, которая проходит лечение от онкологического заболевания, "все хорошо", заявил принц Уильям в эфире канала Sky News. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:20

2024-05-10T19:20

2024-05-10T21:13

в мире

кейт миддлтон

принцесса уэльская кейт миддлтон

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932252017_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_3446ba7d460b645436c5ffb6d993ab01.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. У принцессы Уэльской Кэтрин, которая проходит лечение от онкологического заболевания, "все хорошо", заявил принц Уильям в эфире канала Sky News."У нее все хорошо", — сказал он во время посещения больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".Позднее 22 марта она заявила, что в результате операции у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Принцесса отметила, что она в порядке и ей становится лучше с каждым днем. Она также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.Газета Daily Mail со ссылкой на источники писала, что принцессе пришлось предать гласности информацию об онкозаболевании из-за угрозы утечки информации, поэтому она "сработала на опережение".

https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html

https://ria.ru/20240324/middlton-1935401054.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кейт миддлтон, принцесса уэльская кейт миддлтон, великобритания