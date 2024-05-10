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Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон
Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон - РИА Новости, 10.05.2024
Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон
У принцессы Уэльской Кэтрин, которая проходит лечение от онкологического заболевания, "все хорошо", заявил принц Уильям в эфире канала Sky News. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:20
2024-05-10T19:20
2024-05-10T21:13
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. У принцессы Уэльской Кэтрин, которая проходит лечение от онкологического заболевания, "все хорошо", заявил принц Уильям в эфире канала Sky News."У нее все хорошо", — сказал он во время посещения больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".Позднее 22 марта она заявила, что в результате операции у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Принцесса отметила, что она в порядке и ей становится лучше с каждым днем. Она также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.Газета Daily Mail со ссылкой на источники писала, что принцессе пришлось предать гласности информацию об онкозаболевании из-за угрозы утечки информации, поэтому она "сработала на опережение".
https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html
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в мире, кейт миддлтон, принцесса уэльская кейт миддлтон, великобритания
В мире, Кейт Миддлтон, Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, Великобритания
Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон
Принц Уильям заявил, что у принцессы Уэльской Кэтрин все хорошо
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
У принцессы Уэльской Кэтрин, которая проходит лечение от онкологического заболевания, "все хорошо", заявил принц Уильям в эфире канала Sky News
.
"У нее все хорошо", — сказал он во время посещения больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Позднее 22 марта она заявила, что в результате операции у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Принцесса отметила, что она в порядке и ей становится лучше с каждым днем. Она также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.
Газета Daily Mail со ссылкой на источники писала, что принцессе пришлось предать гласности информацию об онкозаболевании из-за угрозы утечки информации, поэтому она "сработала на опережение".