https://ria.ru/20240510/meksika-1945042185.html

У посольства России в Мехико прошла акция "Стена памяти"

У посольства России в Мехико прошла акция "Стена памяти" - РИА Новости, 10.05.2024

У посольства России в Мехико прошла акция "Стена памяти"

Более 200 человек приняли участие в акции "Стена памяти", которая прошла у российского посольства в Мехико по случаю годовщины победы в Великой отечественной... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T02:55

2024-05-10T02:55

2024-05-10T02:55

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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Более 200 человек приняли участие в акции "Стена памяти", которая прошла у российского посольства в Мехико по случаю годовщины победы в Великой отечественной войне. "День победы - это дата, которая заложила основы миропорядка, в котором мы продолжаем жить сегодня, мир над нами и условия для самореализации, которые подарили нам отцы и деды. Это нельзя забыть, тем более что события тех лет затронули каждую советскую семью - я говорю не только о России, а обо всем советском союзе. Наша "Стена памяти" - еще одно подтверждение тому", - заявил в ходе выступления глава российской дипмиссии Николай Софинский. Мексиканская памятная акция была вдохновлена "Бессмертным полком", однако из-за сложностей в согласовании марша в оживленном центре Мехико она не первый год проходит в формате выставки портретов фронтовиков на внешних стенах дипмиссии. Сегодня там разместили более 400 фотографий, а на церемонии открытия собрались, по подсчетам РИА Новости, более 200 человек. "В этом году очень много людей, и важно, что много мексиканцев, которые пришли с детьми и знакомят их с нашей культурой. Среди гостей акции - федеральный депутат Брасиль Акоста от партии PRI, представители церкви, дипломаты ряда стран, включая Казахстан, представители университетов UNAM, Anahuac, UAM и наши соотечественники", - рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Андрей Земский. Для участников акции у входа в посольство прошел живой концерт музыки и песен военных лет, который организовали российские соотечественники, живущие в Мексике.

https://ria.ru/20240510/katar-1945035649.html

https://ria.ru/20240509/venki-1945023063.html

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в мире, россия, мексика, день победы